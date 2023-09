F1: Verstappen logró el récord de diez victorias consecutivas en el campeonato

El piloto de Red Bull se impuso en el Gran Premio de Italia, seguido por su compañero Sergio Checo Pérez.

Max Verstappen logró el récord de diez victorias consecutivas.Foto NA: REUTERS

El líder del campeonato mundial de Fórmula Uno, Max Verstappen, alcanzó hoy un récord de 10 victorias consecutivas al liderar un doblete junto a su compañero de equipo de Red Bull Sergio «Checo» Pérez en el Gran Premio de Italia.

El triunfo del puntero en una tarde soleada en el «Templo de la Velocidad» de Monza, a las afueras de Milán, fue también la decimoquinta consecutiva de Red Bull, otro récord de la Fórmula Uno.

El español Carlos Sainz fue tercero para Ferrari y consiguió su primer podio de la temporada después de salir en la «pole position» y de liderar la carrera hasta la vuelta 15 de las 51 de la prueba.

Verstappen amplió su ventaja en la clasificación sobre «Checo» a 145 puntos, a falta de ocho carreras. Asimismo, Red Bull se encuentra en la cima de la tabla de posiciones del campeonato con 310 puntos sobre Mercedes, mientras que Ferrari ascendió a la tercera posición.

«Bien hecho compañero, estás solo, eso es historia», dijo el jefe del equipo, Christian Horner, a Verstappen por radio después de pasar bajo la bandera a cuadros. «Eso es notable, siéntete orgulloso», agregó. «Sí, es una bonita estadística», respondió el piloto de 25 años, que repitió su victoria del año pasado.

Charles Leclerc fue cuarto para Ferrari, seguido por los Mercedes de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, que recibieron penalizaciones de cinco segundos. Alex Albon fue séptimo con Williams, por delante de Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Verstappen había igualado el pasado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos el récord de 2013 del alemán Sebastian Vettel de nueve victorias consecutivas, también logrado con Red Bull. Ahora lleva 12 triunfos en las 14 carreras de este año.

«Checo», por su parte, salió desde la quinta posición de la parrilla y tardó 32 vueltas en ocupar puestos de podio adelantando a Leclerc. Sainz volvió a ponérselo difícil, pero el mexicano finalmente consiguió adelantarlo en la vuelta 46 para consolidar el sexto doblete de Red Bull de la temporada.

Los dos Ferrari pelearon rueda con rueda en unas emocionantes últimas vueltas que podrían haber acabado en desastre, ya que ignoraron la posibilidad de jugar sobre seguro y optar a los puntos.

«Ha sido duro. No puede ser más duro de lo que ha sido hoy. Sinceramente, me he pasado toda la carrera presionando para mantener a los Red Bull detrás. Al final, lo he pagado un poco caro con los neumáticos traseros», expresó Sainz.

NA