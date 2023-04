F1: Verstappen ganó un polémico GP de Australia con tres banderas rojas y varios incidentes

El neerlandés se impuso por delante de Lewis Hamilton y Fernando Alonso en un final cargado de emoción.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) amplió su liderato al frente del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el alocado Gran Premio de Australia, que se disputó en el circuito semi-urbano de Albert Park de Melbourne y en el que el español Fernando Alonso (Aston Martin) confirmó su gran momento con un nuevo podio, el tercero en las tres primeras carreras del año.

Verstappen, de 25 años, logró su trigésima séptima victoria en la F1 al ganar por delante del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y de Alonso en una carrera en la que se hicieron presente hasta tres veces las banderas rojas.

El doble campeón mundial asturiano acabó tercero este domingo en Albert Park, donde se decretaron dos interrupciones seguidas a falta de tres vueltas para completar las 58 previstas, además de una primera en el octavo giro por un accidente, sin consecuencias físicas, del tailandés Alex Albon (Williams).

El ex Red Bull se accidentó en la séptima de las catorce curvas de la pista de Melbourne, lo que provocó la inicial entrada del coche de seguridad, antes de que se decretase bandera roja e interrupción de carrera. Luego fue Kevin Magnussen (Haas) el que protagonizó un nuevo incidente.

El danés perdió una rueda trasera de su monoplaza y después de que la dirección de carrera decretase el ingreso inicialmente del coche de seguridad, se decidió interrumpir de nuevo la carrera justo en su tramo final (En la antepenúltima de las 58 vueltas previstas).

En esa re-salida fue donde se produjo el tercer accidente. Sainz tocó a Alonso antes de que la dirección de carrera decretase que la carrera se reiniciara, por tercera vez a una sola vuelta, por detrás del coche de seguridad.

Sainz fue sancionado con cinco segundos, por lo que no sólo perdió la cuarta plaza, sino que acabó fuera de los puntos (fue duodécimo) en una carrera en la que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) protagonizó la gran remontada, al acabar quinto después de haber salido desde el ‘pit lane’.

El inglés Lando Norris (McLaren) acabó sexto, una plaza por delante del alemán Nico Hülkenberg (Haas), en Albert Park, donde el debutante australiano Oscar Piastri (McLaren) sumó ante su afición, al acabar octavo, sus primeros puntos en el Mundial de F1.

También puntuaron el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que concluyeron noveno y décimo, respectivamente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará el próximo 30 de abril en Baku

CLASIFICACION FINAL GP DE AUSTRALIA 2023

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.

1 Max Verstappen 25 1 Red Bull RB19 – 1 58

2 Lewis Hamilton 18 44 Mercedes W14 +0″179 3 58

3 Fernando Alonso 15 14 Aston Martin AMR23 +0″769 4 58

4 Lance Stroll 12 18 Aston Martin AMR23 +3″082 6 58

5 Sergio Pérez 10 11 Red Bull RB19 +3″320 20 58

6 Lando Norris 8 4 McLaren MCL-60 +3″701 13 58

7 Nico Hülkenberg 6 27 Haas VF-23 +4″939 10 58

8 Oscar Piastri 4 81 McLaren MCL-60 +5″382 16 58

9 Guanyu Zhou 2 24 Alfa Romeo Racing C43 +5″713 17 58

10 Yuki Tsunoda 1 22 AlphaTauri AT04 +6″052 12 58

11 Valtteri Bottas 0 77 Alfa Romeo Racing C43 +6″513 19 58

12 Carlos Sainz 0 55 Ferrari SF-23 +6″594 5 58

13 Pierre Gasly 0 10 Alpine A523 FUERA DE CARRERA 9 58

14 Esteban Ocon 0 31 Alpine A523 FUERA DE CARRERA 11 58

15 Nyck de Vries 0 21 AlphaTauri AT04 FUERA DE CARRERA 15 58

16 Logan Sargeant 0 2 Williams FW45 FUERA DE CARRERA 18 58

17 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-23 FUERA DE CARRERA 14 58

18 George Russell 0 63 Mercedes W14 FUERA DE CARRERA 2 58

19 Alex Albon 0 23 Williams FW45 FUERA DE CARRERA 8 58

20 Charles Leclerc 0 16 Ferrari SF-23 FUERA DE CARRERA 7 58

Clasificación de pilotos

Pos. Pil. Tot. BA AS AU AZ MI ER MO ES CA AU GB HU BE NE IT SI JP QA US ME BR LV AB

1 M. Verstappen 69 25 19 25

2 S. Pérez 54 18 25 11

3 F. Alonso 45 15 15 15

4 L. Hamilton 38 10 10 18

5 C. Sainz 20 12 8 0

6 L. Stroll 20 8 – 12

7 G. Russell 18 6 12 –

8 L. Norris 8 0 0 8

9 N. Hulkenberg 6 0 0 6

10 C. Leclerc 6 – 6 –

11 V. Bottas 4 4 0 0

12 E. Ocon 4 – 4 –

13 O. Piastri 4 – 0 4

14 P. Gasly 4 2 2 –

15 G. Zhou 2 0 0 2

16 Y. Tsunoda 1 0 0 1

17 K. Magnussen 1 0 1 –

18 A. Albon 1 1 – –

19 L. Sargeant 0 0 0 –

20 N. de Vries 0 0 0 –

Foto:motorsport