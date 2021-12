F1: Los comisarios rechazaron la protesta de Mercedes. Oficialmente, Max Verstappen es campeón mundial

Solo una hora después del final del Gran Premio de Abu Dhabi, Mercedes presentó su protesta oficial ante dirección de carrera por no respetar el procedimiento de Safety Car. Finalmente luego de varias horas de reunión, la FIA decidió no dar lugar a la protesta por lo que ahora en forma oficial, el neerlandes Max Verstappen es el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1.

Invalidar la última vuelta

En la queja, Mercedes explicó que se ha violado el artículo 48.8 y 48.12 del reglamento deportivo y pide que la carrera se de por finalizada una vuelta antes. Es decir, que la última vuelta de carrera, en la que Max Verstappen adelanta a Lewis Hamilton, no cuente. Además, reclamaron que se realizaron adelantamientos bajo régimen de Safety Car.

Los representantes fueron citados y luego ha sido citados a las 19:45 hora local por lo que la tarde puede alargarse más de lo esperado.

La vuelta de la polémica

Fueron varios los pilotos que tuvieron que desdoblarse en la penúltima vuelta pero solo los que estaban entre Verstappen y Hamilton. Mercedes consideró que esto no tiene sentido, pues deberían haberse desdoblado todos los monoplazas del pelotón. Ante esta situación, el holandés se quedó justo detrás del inglés. Lo que sucedió después es historia. El holandés no se contuvo y lanzó la ofensiva sobre su rival por el Mundial. El neerlandés estaba por delante del Mercedes y cruzaba la bandera a cuadros en primera posición. Sin embargo, no podía ser un final sin polémica.