Extensión de la moratoria previsional: el CEPIP acentúa el trabajo de asesoramiento

El Gobierno nacional decidió extender la moratoria previsional para mujeres que está vigente desde el año 2014 y que iba a finalizar el próximo 23 de julio. El presidente anunció su prórroga, hasta que el Congreso de la Nación sancione una nueva ley. Desde el Centro de Inclusión Previsional La Pampa (CEPIP) se incentivó a la consulta para obtener el beneficio.

El Gobierno nacional extenderá a través de un Decreto la moratoria previsional sancionada en el año 2014, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 23 de julio. De esta manera, el coordinador General del Centro Provincial de Inclusión Previsional La Pampa (CEPIP), Raúl Cuevas remarcó para la Agencia Provincial de Noticias como “acertada” la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Lo importante es que se tomó la decisión política de alargar la moratoria. Si no se tomaba, muchas personas se quedaban sin la jubilación. La moratoria previsional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”, afirmó.

En este contexto, el primer mandatario nacional determinó extender el plazo hasta que el Congreso de la Nación sancione una nueva Ley.

Cuevas explicó que “la legislación vigente, la Ley 26.970, sancionada el 27 de agosto de 2014, beneficia a quienes están en edad de jubilarse, pero no cumplen con los 30 años de aportes, permitiendo regularizarlos por el período que va desde 1993 al 2003 con un plan de pagos de 60 cuotas, que se descuentan del haber previsional”.

“Si la moratoria no se prorrogaba, la mujer tenía que completar los 30 años de aportes. Nueve de cada 10 mujeres de entre 55 y 59 años y siete de cada 10 varones de entre 60 y 64 años iban quedarse sin acceder a la jubilación, por no reunir los años de aportes requeridos”, explicó.

También se refirió a que se presentaron proyectos de ley que se están tratando en la legislatura nacional respecto al tema. “Al no salir esta semana, se aprobó que esta prórroga, hasta que salga la nueva ley. La misma no caduca, mientras tanto, sigue la misma con los mismos requisitos que se venían trabajando”, aclaró.

Esto es para el caso de las personas que estén en edad de jubilarse y no tengan los 30 años de aportes, pero también plantea otra opción para aquellos que les falte todavía para jubilarse y que quieran ir cancelando con anticipación su deuda previsional. “Hoy con 60 años, la moratoria cubre 23 años de aportes. Los otros siete años los tienen que tener hechos con aportes, ya sea trabajando o por cuidado de hijos, etc”.

“Es una suma importante de mujeres, que son las que más sufren los aportes. Mujeres que trabajaron toda la vida. En el 2021, más de 200.000 personas hicieron uso de moratoria, el beneficio de jubilación. De enero a mayo del corriente año, casi 97 mil jubiladas con moratoria”, detalló.

Por último, Cuevas pidió a los interesados no dejar de acercarse tanto a las oficinas del ANSES en la Provincia, como al CEPIP -San Jorge 162 en Santa Rosa- y segundo piso del Centro Cívico de General Pico, calle 20 esquina 13.