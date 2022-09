Exitoso operativo de ablación en el Lucio Molas

En el Hospital Lucio Molas de la ciudad de Santa Rosa se realizó una ablación de órganos a una paciente de 43 años. Un staff del Hospital Provincial realizó esta mañana la ablación renal y de córneas para concretar el operativo.

El operativo comenzó en el día de ayer cuando se comunicó el diagnóstico de muerte encefálica a la familia de la donante. En la mañana de hoy se llevó a cabo la intervención por parte del equipo Cucai La Pampa y personal del hospital santarroseño. El Médico intensivista y coordinador hospitalario del Hospital Lucio Molas e integrante de CUCAI La Pampa, Sergio Pascual, explicó a la Agencia Provincial de Noticias, “El 6 de septiembre ingresó una paciente femenina de 43 años con un cuadro de ACV, un cuadro neurocrítico, que se la trató inicialmente con medicación, pero evolucionó desfavorablemente. En el día de ayer se detectó y se confirmó que estaba con muerte bajos criterios neurológicos. Se constató el fallecimiento de la paciente por métodos clínicos e instrumentales”, explicó.

“A partir de esto, y luego de registrar todos los canales habilitantes donde se evalúa la expresión de voluntad se le comunicó a la familia que se inicia el proceso de procuracion. Siempre buscamos el consenso y que la familia apoye el proceso de donación”, agregó.

Pascual remarcó que una vez diagnosticada la muerte encefálica se realiza el mantenimiento del cuerpo y al mismo tiempo se enviaron muestras a Buenos Aires para el laboratorio HLA.

“En este caso, por factores del paciente, ciertos órganos fueron siendo descartados por cuestiones multifactoriales, tanto clínicas del paciente, de logística y de tiempos de isquemia. Se llegó a poder aceptar la ablación renal y de córneas, que se llevó a cabo esta mañana. La ablación renal estuvo a cargo del doctor Campi de la localidad de General Pico y Carlos Sánchez del Hospital Lucio Molas. También se pudo ablacionar corneas por el equipo de Instituto Cortina. Fue un proceso monoorgánico, el cuarto operativo que se hace en el año”, afirmó.

El representante de CUCAI La Pampa remarcó que en esta oportunidad no vinieron equipos desde Buenos Aires por multiples factores «En este operativo si bien contamos con la colaboración de diversas instituciones y organismos para favorecer el acceso de los aviones, existieron otros factores propios de la paciente que hicieran que se desestimaran procuraciones de esos órganos, tanto de pulmones, como de corazón, como de hígado”, informó.

También dejó en claro que “aunque el Aeropuerto de Santa Rosa este cerrado, no impide que se desarrollen estos tipos procesos, porque también disponemos del Aeropuerto de General Pico y también está a disposición el Club de Planeadores para poder hacer vuelos sanitarios. Fue algo multifactorial. Contamos con otras opciones como Trenque Lauquen, que también se puso a disposición. Es algo muy complejo el proceso de la donación y es algo multifactorial que no solo tiene que ver con el traslado”, confirmó.

Pascual se refirió a que en la lista de espera renal, “se prioriza a pacientes pampeanos”. “Muy probablemente esos pampeanos pueden ser trasplantados en General Pico o Buenos Aires. Luego del proceso de ablación, se envió por vuelo sanitario desde Santa Rosa a La Plata, el bazo, órgano que se usa para hacer crossmatch, que nos permite determinar la histocompatibilidad y definir que pacientes en lista de espera podrán recibir el órgano”.

Para finalizar el profesional expresó su agradecimiento «en primer lugar agradecer el acompañamiento de la familia en el proceso de la donación, a pesar del dolor por la pérdida de su ser querido. En segundo lugar a la predisposición de todos los servicios del hospital involucrados en el proceso, tanto de la dirección, como traslados, la unidad de cuidados intensivos, de quirófano, laboratorio, banco de sangre, secretarios del organismo jurisdiccional CUCAI La Pampa, entre otros. En ésta oportunidad, gente ajena al hospital, estuvo a disposición absoluta frente a la posibilidad de vuelos sanitarios, lo cual nos recalca el compromiso de todos los sectores de la comunidad pampeana, con los procesos altruistas de donación» concluyó.