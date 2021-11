Exitoso cierre de la Fiesta Nacional del Teatro

El Presidente insistió en «canjear d«Santa Rosa se convirtió en el centro cultural del país», afirmó el secretario de Cultura y Educación municipal, Pablo Ferrero. En la 35º Fiesta Nacional del Teatro, casi 30 mil espectadores recorrieron las salas para disfrutar de las obras de teatro y de las actividades especiales en el predio del ferrocarril.

Ferrero dijo que el balance de la 35º Fiesta Nacional del Teatro es «altamente positivo». «Santa Rosa se convirtió, durante 8 días, en el centro cultural del país, especialmente del teatro», enfatizó e hizo hincapié en la repercusión nacional que tuvo la movida teatral.

«Para la ciudad es todo ganancia, desde el punto de vista cultural, comercial y turístico», expresó. El mayor evento escénico contó con 32 elencos provenientes de todo el país, quienes habían ganado sus fiestas provinciales, un total de 450 participantes. Se expusieron 130 funciones de teatro, entre obras teatrales que se presentaron en distintas salas de la ciudad, actividades especiales gratuitas en el paseo del ferrocarril y espectáculos en localidades de la provincia.

Ganancia cultural.

Con respecto a la ganancia a nivel cultural, Ferrero hizo hincapié en la calidad de las obras que se presentaron, «las mejores del país». A su vez, destacó los espectáculos invitados, como «Habitación Macbeth» del reconocido director Pompeyo Audiverrt, la obra «Terrenal» con Mauricio Kartun y la actriz María Onetto en «Porno Brujas», quienes pertenecen al Teatro Nacional Cervantes o al Centro Cultural San Martín.

También mencionó la importancia de los encuentros entre los actores y directores, donde la comunidad teatral local pudo asistir a charlas con grandes maestros y maestras. «Es interesante la riqueza cultural que se dio, porque hoy en día para eso tenés que viajar a Córdoba o a Buenos Aires», manifestó.

Casi 30 mil.

«Santa Rosa colapsó prácticamente y tuvo una reactivación muy importante», afirmó el funcionario municipal. Y en ese sentido, indicó que aún no hay datos sobre las ganancias a nivel económico, pero que en los encuentros con las personas que ubicaron sus carritos de comida en el paseo del ferrocarril, «el saldo es tremendo, vendieron todo».

Y de igual manera aquellos bares y restaurantes que se encuentran sobre la calle Alvear. «Estuvieron llenos todo el tiempo. Al otro día de la inauguración, había mucha gente en todos lados», manifestó.

Y no hay que olvidarse de los artesanos y artesanas que estuvieron presentes en el paseo ferial del fin de semana, quienes también tuvieron un balance positivo.

Ferrero afirmó que «casi 30 mil espectadores pasaron por las salas de teatro y en el predio del ferrocarril. Son las personas contadas, sin tener en cuenta la gente que circuló por los espacios y el público del show musical de La Delio Valdez». Como las funciones comenzaban a las 16 o 17 con espectáculos circenses o de títeres, el secretario expresó que los asistentes fueron de todas las edades. «Yo no veo puntos negativos en la Fiesta, obviamente hay ajustes para mejorar la próxima vez», expresó.

Reencuentro.

El funcionario señaló que la Fiesta los «sobrepasó emocionalmente». «A nivel logístico estuvimos muy bien, no tuvimos sobresaltos ni en la comida, los hoteles, el transporte. Todo lo que no tenía que fallar, salió muy bien. Pero emocionalmente, nos sobrepasó», afirmó. «La gente tenía un nivel de energía, una necesidad de juntarse, ver teatro, estar en las salas. Había personas, de la movida teatral, que se veían más seguido, pero por la pandemia hacía dos años que no se juntaban», agregó.

Además, explicó que esta Fiesta fue la primera en instalar las carpas circenses y «eso permitió que mucha gente se acerque, sobre todo aquellos que no tienen ningún tipo de contacto con el teatro». «Lo que pasó en la vías fue mucho más popular», subrayó e hizo hincapié que muchas veces las personas que asisten a las funciones teatrales, son las que están más ligadas a ese mundo y que sucede «puertas adentro y la ciudad no lo ve».

«Desde el Instituto Nacional del Teatro señalaron que lo que pasó abrió una página a otras formas de organizar la fiesta, por la popularidad, y nos dijeron que logramos lo que hace tanto tiempo estuvieron buscando», afirmó Ferrero.

Y señaló que están «orgullosos y muy satisfechos como municipio y gestión». «Todas las áreas del municipio estuvieron abocadas a la organización, encabezadas por el intendente de Luciano di Nápoli», completó.

«Un balance muy positivo».

El representante del sector gastronómico de la Cámara de Comercio, Cristian Monti, afirmó que se ubicaron diez carritos en el patio de food truck, en el paseo del ferrocarril, durante la movida teatral. «El balance es muy positivo, nos fue muy bien porque hubo mucho movimiento de personas», indicó. Además, el público estuvo presente en los locales aledaños. Sin embargo, la lluvia les jugó una mala pasada el jueves y el sábado en el Anfiteatro Provincial, durante el show de «La Delio Valdez».