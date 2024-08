Ex intendente de la Quinta de Olivos declaró que no vio actos de violencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Daniel Rodríguez afirmó que no presenció agresiones del expresidente pero sí la «ruptura» de la pareja.

Qué dijo sobre Sofía Pacchi.

Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos. (Fotografía: captura de TV)

El ex intendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez, persona de confianza del ex presidente Alberto Fernández, declaró este lunes que no presenció actos de violencia en la residencia oficial pero sí la «ruptura» de la pareja del ex mandatario con la ex primera dama Fabiola Yañez.

Así se desprendió de la declaración de Rodríguez ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada por Yañez contra el ex presidente.

Según la declaración del ex funcionario, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Fernández y Yañez «cambió notablemente después de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos», en agosto de 2021.

Rodríguez declaró que «la ruptura» de la pareja presidencial «fue evidente» y que «las relaciones» de Yañez y el «contacto» con otras personas «casi desapareció» tras la difusión de esas fotos. El ex intendente de la Quinta de Olivos sostuvo ante el fiscal que «no se vio más al entorno de Fabiola luego de la publicación de la foto».

Según declaró, después de la difusión de las imágenes de esa fiesta, que había tenido lugar el 14 de julio de 2020, con motivo del cumpleaños de Yañez y en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, hubo un cambio en la convivencia de la pareja presidencial.

Rodríguez aclaró que no presenció actos de violencia de el ex mandatario pero sí «gritos» y la «ruptura» de la relación de pareja con Yañez.

También aportó que el ama de llaves de Olivos le comunicó en una oportunidad: «Es la segunda vez que Fabiola se cae en el baño… ¿Por qué no le dice al Presidente?».

El ex funcionario indicó que Yañez «comenzó a frecuentar el chalet de huéspedes después de la publicación de la foto» y que «se instaló definitivamente» en ese sector «a principios de 2023». También sostuvo que el expresidente tenía una «relación» con la modelo Sofía Pacchi, quien fuera asesora de Yañez, al declarar que se trataba de un «rumor extendido» en Olivos.

Pacchi negó en las últimas horas haber tenido una relación sentimental con Fernández y aseguró que no fue ella quien filtró las fotos de la polémica celebración de la fiesta en Olivos.

«Resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente», dijo Pacchi en un comunicado, y añadió: «Mi conciencia está en paz porque el gobierno de entonces sabe bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías».

El próximo en declarar en calidad de testigo en la causa por violencia de género será el ex titular de la Unidad Médica Presidencial Federico Walter Saavedra, que fue convocado por el fiscal para el 5 de septiembre.