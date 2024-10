Ex Gran Hermano: con Julieta y Nacho como padrinos, Daniela y Thiago bautizaron a sus hijas

Los ex GH se reunieron en Luján para bautizar a Laia y Aimé junto a sus ex compañeros. No te pierdas los momentos más dulces y emocionantes de la ceremonia.

La amistad entre Nacho Castañares, Julieta Poggio, Thiago Medina y Daniela Celis sigue más fuerte que nunca. Los influencers cosecharon una gran relación durante su paso por Gran Hermano 2022-2023 y al día de hoy no solamente son el grupo más querido de aquella edición del show de Telefe, sino que además, ellos siguen manteniendo un fuerte vínculo.

Así quedó demostrado el pasado fin de semana cuando Daniela y Thiago, quienes son la pareja del grupo bautizaron a sus hijas, Laia y Aimé en Luján, mientras que Nacho y Julieta oficiaron de padrinos.

Tal es así que en el eco de la fe católica, la Basílica de Luján se llenó de aire festivo y familiar para recibir a las gemelas Medina Celis, quienes recibieron juntas y emocionando a sus padres, el sacramento del bautismo.

Las pequeñas llegaron al mundo el pasado 29 de enero de este mismo 2024 y, con este nuevo evento, sus padres celebraron de manera simbólica su nacimiento. Además, las gemelas estuvieron acompañadas en todo momento por sus cuatro padrinos.

Entre las varias caras conocidas que estuvieron presentes, no podían faltar Nacho Castañares y Julieta Poggio, quienes en el baby shower celebrado el año pasado, fueron elegidos como los padrinos de las niñas. Los jóvenes y también ex participantes de GH compartieron su emoción de vivir estos momentos a través de sus redes sociales.

Eso sí, hay que destacar que los influencers no estuvieron solos, sino que a ellos se unieron Mara, hermana de Daniela y un amigo cercano de la pareja, completando así los padrinazgos para cada una de las bebés.

Los detalles del bautismo se conocieron a través de las redes sociales de todos los protagonistas, incluyendo a las gemelas, quienes en su cuenta de Instagram compartieron un video de los preparativos de la jornada tan especial que vivieron junto a su familia.

En tanto, Julieta Poggio también compartió el día especial en su perfil oficial y escribió: «Bautismo de mis ahijadas», al cual fue acompañada por su madre, Pato. En cuanto a Nacho, él se mostró feliz por este evento al cual asistió junto a su novia, Coty Romero y a su padre, Rodo Castañares.