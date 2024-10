Evo Morales, tras el ataque: «Como no pueden inhabilitarme, intentan matarme»

El expresidente de Bolivia sostuvo que el tiroteo “estaba planificado” por “agentes del Estado”.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, se refirió a los disparos que recibió el auto en el que viajaba el fin de semana y aseguró que “hubo un plan”: «Como no pueden inhabilitarme, entonces ahora intentan matarme», dijo.

Según denunció Evo Morales, el domingo, el vehículo en el que se trasladaba hacia una emisora de radio recibió 14 disparos por parte de desconocidos. Con motivo de la balacera, el chofer del político resultó herido.

En un video difundido por la radio Kawsachun Coca, vinculada a Morales, se observa que en el parabrisas de la camioneta en la que viajaba hay tres orificios, presuntamente de los disparos.

Al respecto del hecho, el ex mandatario declaró que no hay avances en la investigación ni sobre quién realizó. “Todavía no tenemos ninguna información”, dijo, porque “el gobierno intenta desviar esto este hecho”.

Morales apuntó contra el actual Gobierno de Luis Arce por lo sucedido y leyó algunos chats enviados entre diputados y personas afines al presidente de Bolivia.

«El 26 de junio diputados de Arce dijeron ‘si Evo no quiere salir en cajón, mejor suspenda su viaje’. El 10 de julio en un chat dicen ‘hay que matarlo, no hay tiempo’. El 26 (de octubre) el señor Marcos Cuentas, del grupo Columna Sur, dice ‘que festeje bien su cumpleaños, capaz no lo vuelve a festejar. Pagará caro por esto’. Quiere decir que había un plan”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

Para Evo Morales, “desde el principio el Gobierno tiene un plan negro para destrozarme políticamente”.

El hecho se produce tras dos semanas del bloqueo indefinido de rutas por parte de los seguidores de Morales, que exigen el retiro de los juicios por trata de personas y estupro en su contra. El exmandatario es investigado por el presunto abuso a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato. La Fiscalía anunció hace algunas semanas que emitiría una orden de aprehensión en su contra, pero no se ha pronunciado desde entonces.

Al respeto, el expresidente dijo que “en 2020 me investigaron de oficio por estupro y el caso fue cerrado”. “Que yo sepa, si no hay víctimas no hay delito. Fue algo netamente político”, sostuvo. “El plan que tiene el Gobierno es que, si no pueden política, social, orgánica, jurídicamente, tratan atacarme moralmente a través de los medios de comunicación”, sostuvo el ex mandatario de Bolivia.

Luis Arce ordenó una “inmediata y minuciosa investigación” tras la denuncia de Evo Morales

El presidente Luis Arce publicó un mensaje en la red social X donde informó que ha instruido «una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer el hecho». «El ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida», indicó el mandatario.

“No es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas ni con especulaciones tendenciosas”, sostuvo el Presidente de Bolivia.

Y agregó: “Por eso, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, he instruido una inmediata y minuciosa investigación, para esclarecer este hecho”.

.