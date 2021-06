Eurocopa: Inglaterra derrota a Croacia en Wembley en su debut

Los británicos derrotaron al subcampeón mundial por 1-0 en un partido que marcó el debut de ambas selecciones en el Grupo D, que comparte junto a Escocia y República Checa. Raheem Sterling fue el autor del gol del triunfo. Más tarde se disputará el duelo entre Países Bajos y Ucrania en otro partido atractivo de la jornada. Raheem Sterling abre la cuenta para el local ante Croacia en Wembley por la Eurocopa.

Inglaterra derrotó este domingo al subcampeón mundial Croacia por 1-0 en un partido que marcó el debut de ambas selecciones en el Grupo D de la Eurocopa, que comparte junto a Escocia y República Checa.

El delantero de Manchester City Raheem Sterling, asistido con precisión por el mediocampista Kalvin Phillips, marcó el único gol a los 12 minutos del segundo tiempo de un partido celebrado en el estadio Wembley de Londres con presencia de público.

La victoria británica significó una revancha de la histórica semifinal del Mundial Rusia 2018, en la que Croacia se impuso 2-1 en el tiempo extra tras comenzar en desventaja.

Ambos seleccionados volverán a presentarse el viernes próximo: Croacia enfrentará a República Checa en Glasgow e Inglaterra se medirá con Escocia nuevamente en Wembley.

La actividad de la Eurocopa continuará este domingo con otros dos partidos del Grupo C: Austria-Macedonia (13:00) y Países Bajos-Ucrania (16:00).

Síntesis

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Tyrone Mings y Kieran Trippier; Kalvin Phillips y Declan Rice; Philip Foden, Mason Mount y Raheem Sterling; Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Croacia: Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta-Car y Josko Gvardiol; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Ante Rebic e Iván Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Gol en el segundo tiempo: 12m. Sterling (I).

Cambios en el segundo tiempo: 25m. Nikola Vlasic por Brozovic y Josip Brekalo por Kramaric (C); 26m. Marcus Rashford por Foden (I); 33m. Bruno Petkovic por Rebic (C); 37m. Jude Belligham por Kane (I); 40m. Mario Pasalic por Brozovic (C) y 45m. Dominic Calvert-Lewin por Sterling (I).

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Wembley (Londres).

El programa de hoy es el siguiente:

Grupo C:

Austria-Macedonia (13:00, DirecTV Sports)

Países Bajos-Ucrania (16:00, DirecTV Sports 2).

Grupo D:

Inglaterra 1 – Croacia 0