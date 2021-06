Eurocopa: En el inicio Italia goleó 3-0 a Turquía

Gran debut de los dirigidos por Mancini en el partido inaugural, al golear por 3 a 0 como local en Roma, en el inicio del grupo A del certamen, que tuvo una ceremonia inaugural donde brillaron Bono y Andrea Bocelli, que hicieron vibrar a las más de 16 mil personas que pudieron estar en el estadio «Olímpico».

Insigne cerró el marcador con el tercero.

El conjunto dirigido por Roberto Mancini pudo romper la muralla defensiva que plantaron los turcos recién en el segundo tiempo, gracias a los goles deMerih Demiral -en contra de su valla-, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne.

Los «azzurros» pudieron demostrar su favoritismo a quedarse con la zona que completanGales y Suiza, que se enfrentarán este sábado a las 10:00 (hora argentina), enBakú, la capital de Azerbaiyán.

Italia sólo pudo ganar una vez la Eurocopa: fue en la primera edición, como local, en 1968. Luego fue dos veces subcampeón (2000 y 2012).

Así, el público que pudo volver a un estadio italiano por primera vez desde la pandemia vibró, incluso desde la habitual ceremonia inaugural, donde cantaron el local Andrea Bocelli y Bono.

El tenor italiano emocionó al cantar el aria «Nessun Dorma», acompañado por un espectáculo pirotécnico y una coreografía con 24 globos fluctuantes, en la ceremonia de apertura de la Eurocopa.

A falta de 25 minutos para el comienzo del encuentro, la banda musical de la Policía italiana saltó al campo, acompañada por seis caballeros, al tiempo que en las pantallas del Olímpico se proyectaban algunas imágenes que marcaron la historia de la Eurocopa en su sesenta aniversario.

Fueron dos símbolos del fútbol italiano como Francesco Totti, histórico capitán de la Roma, y Alessandro Nesta, bandera del Lazio y del Milan, quienes dieron la bienvenida a través de los altoparlantes.

La ceremonia se cerró con la canción «We are the people» de Martin Garrix, Bono y The Edge, en un espectáculo virtual proyectado en las pantallas del estadio.

Para este sábado, además, está previsto el iniciola actividad del grupo B, que tendrá el duelo entre Dinamarca – Finlandia, en Copenhague a partir de las 13:00 (hora argentina) y Rusia-Bélgica (primero del ránking FIFA), que se medirán en San Petersburgo desde las 16:00.

– Síntesis –

Italia: Donnaruma; Florenzi (Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Jorginho, Barella, Locatelli (Cristante); Berardi (Bernardeschi), Insigne (Chiesa), e Immobile (Belotti). DT: Roberto Mancini.

Turquía: Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu (Kahveci), Tufan (Ayhan); Karaman (Dervisoglu), Çalhanoglu, Yazici (Under); y Yilmaz. DT: Senol Gunes.

Goles en el segundo tiempo: 8m Demiral (T) en contra, 21m Ciro Immobile (I) y 35m Lorenzo Insigne (I).

Amonestados: Soyuncu, Dervisoglu (T).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Estadio: Olímpico, de Roma.