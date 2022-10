Etapa final del curso para operarios de calderas industriales

Durante hoy y mañana se desarrolla el examen final del Curso de Operador de Calderas Industriales, impulsado por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo. La actividad contó con 47 inscriptos.

El curso comenzó en agosto del corriente año y se encuentra en la parte final. Entre hoy y mañana se lleva a cabo el examen final. El mismo fue impulsado a través de la Subsecretaría de Empleo, en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Unión Industrial de La Pampa (UNILPA) y contó con la participación de 47 operarios.

La directora de Capacitación y Formación Laboral, Celeste Segurado, remarcó ante la Agencia Provincial de Noticias la necesidad de capacitar a los trabajadores en este rubro. “Veníamos observando que muchos de los operarios que están en las fábricas o industrias operando calderas, no estaban capacitados. Es un curso que se había dictado en La Pampa, pero ya habían pasado muchos años y esas personas que habían sido capacitadas hoy están jubiladas; y había nuevos operarios”.

“Viendo la demanda que venía del sector industrial es que decidimos con el INTI y UNILPA realizar esta capacitación que iniciamos en agosto y hoy está en la instancia final, rindiendo el examen. Por la tarde habrá una parte práctica. Tuvimos 47 inscriptos, divididos en dos grupos, mañana estará el otro”, agregó.

También se refirió a la buena respuesta por parte de los operarios. “La parte teórica fue con profesores de Buenos Aires, se dio todo virtual, hubo asistencia casi perfecta. Hoy también vinieron todos a rendir muy contentos y mostraron entusiasmo para aprovechar la capacitación”, afirmó.

Por último, Segurado comentó algunos temas que se trataron en la capacitación. “Estuvieron viendo sobre los tipos de caldera, algunas funcionan a vapor y otras a agua, cómo es el funcionamiento, la prevención de accidentes. Si bien muchas son automáticas, no deja de que alguien tiene que controlarlas; qué sucede con las presiones, cómo se controla, cómo evitar los riesgos de accidentes, la gravedad que tiene un accidente, ya que las calderas industriales no son calderas chicas y cuando explotan generan gravísimos accidentes, y muchos otros temas más”, concluyó.