Estudiantes, con equipo alternativo, empató ante Colón en un final emotivo y clasificó

El Pincha con un muletto alcanzó una igualdad agónica ante el Sabalero 2 a 2 en el Cementerio de los Elefantes, en el partido que abrió la 12da fecha del certamen, y se convirtió en el primer clasificado para los 4tos de final.

El conjunto de La Plata abordó este compromiso con una formación alternativa por la decisión de su director técnico, Ricardo Zielinski, de ofrecerles descanso a los habituales titulares con vistaal partido del martes próximo en La Plata ante Bragantino, de Brasil, con quien comparte la cima del grupo C de la Copa Libertadores, con 4 puntos.

Los platenses, con el buen debut del joven defensor Santiago Núñez -cerca del final del cotejo debió ser sustituido por un calambre en la pierna izquierda- no se amilanaron y con rapidez equilibraron las acciones. Más aún, pasaron a prevalecer en ataque sobre el rival.

De allí, que tras un córner y un par de desvíos en el área local, la pelota le llegó al volante paraguayo Jorge Morel, que al entrar por derecha no tuvo dificultad para para marcar la transitoria igualdad y su primer gol en el fútbol argentino (23 min).

Goles en el primer tiempo: 4m, Bernardi (C); 23m, Morel (F); y 40m, Rodríguez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Santiago Pierotti por L. Rodríguez (C); 14m, Franco Zapiola por Deossa; y Aaron Spetale por Toledo (E); 23m, Ramón Ábila por Bernardi; y Tomás Moschión por Aliendro (C); 28m, Ricardo Ramírez por Marinelli (E); 38m, Nicolás Fernández por Nuñez; y Gonzalo Piñeiro por Valdez (E); 48m, Paolo Goltz por Farías; y Brian Farioli por Beltrán (C).