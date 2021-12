“Estoy agotada”: Thelma Fardin se quebró tras declarar cuatro horas en el juicio a Juan Darthés

Se mostró exhausta y orgullosa en diálogo con la prensa. Como la jornada se extendió más de lo esperado, el actor no hablará mañana y su turno se postergó hasta febrero.

Thelma Fardin declaró durante 4 horas en el juicio a Juan Darthés.

Luego de que finalizara el primer día del juicio a Juan Darthés por abuso sexual, Thelma Fardin habló con la prensa y reconoció que estaba exhausta tras declarar durante cuatro horas. “Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y que este día haya pasado”, aseguró cuando se retiró de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Y agregó: “No quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que pidió el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa”.

A tres años de su denuncia pública y ante la Justicia, visiblemente emocionada, la actriz remarcó que se siente feliz porque pudo completar su declaración. “Respondí todas las preguntas”, concluyó.

Fardin estuvo acompañada por funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Además, el colectivo Actrices Argentinas estuvo presente en las puertas de la UFEM para apoyar a la denunciante en la primera audiencia del juicio. Allí, integrantes del colectivo leyeron un comunicado donde reclamaron un fallo contundente contra el actor que está acusado de haber violado a la actriz cuando ella tenía 16 años y él 45 durante una gira de Patito Feo en Nicaragua.

“Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador. Abrazamos a Thelma, pedimos que se condene a su abusador”, aseguraron las actrices.

Se postergó la declaración de Juan Darthés en el juicio por la denuncia de violación de Thelma Fardin

Al salir de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Fernando Burlando, el abogado de Juan Darthés, le afirmó que se postergó la declaración de su defendido que tenía previsto hablar ante la Justicia este miércoles.

Tras una larga jornada, el letrado confirmó que la audiencia continuará mañana pero que Darthés no declarará y que el proceso se dilatará posiblemente hasta febrero. Al respecto, la periodista Marina Abiuso explicó que esto se debe a que no dan los tiempos porque la feria judicial de Brasil no coincide con la Argentina.

Durante el juicio, once serán los testigos que desfilarán ante el juez Ali Mazloum. Mañana declararán los que estaban previstos para hoy, mientras que se postergaron las declaraciones de Calu “Dignity” Rivero y Anita Co -que denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo-.