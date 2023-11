Estela de Carlotto llamó «desquiciada» a Villarruel por su propuesta de que la ESMA deje de ser un espacio de Memoria

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza había encendido la polémica al afirmar que las 17 hectáreas de la Ex Esma «podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino»

Estela de Carlotto llamó «desquiciada» a Villarruel. Foto NA: MARCOS ADANDIA

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tildó hoy de «desquiciada» a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, por su propuesta para que el sitio histórico donde se emplaza la Ex Esma tenga otra función y deje de ser un espacio de Memoria.

«La política que ella pretende es una de borrar la historia», fustigó la referente del movimiento de Derechos Humanos contra la compañera de fórmula de Javier Milei.

Según Carlotto, Vilarruel «está hablando pavadas», y aseguró que «la historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos y el pueblo argentino».

En declaraciones radiales, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo señaló que la diputada de derecha «se cree que es la dueña del país que puede borrar todo y poner lo que ella quiere».

«Es una mujer desquiciada que se cree que es una reina que puede borrar y poner lo que ella quiere», insistió.

A su entender, el predio de la ex ESMA «es una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina».

«Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. No voy a perder un minuto de mi vida en ella (por Villarruel)», concluyó Carlotto.

La abogada liberal, que construyó su carrera sobre la base de la defensa de militares que en sus palabras fueron «víctimas del terrorismo» de Montoneros y ERP en los años 70, encendió la polémica en una entrevista televisiva donde afirmó que las 17 hectáreas de la Ex Esma «podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino».

«Esas instalaciones, en su momento, estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos», consideró la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incorporó en septiembre pasado al Museo Sitio de Memoria ESMA en su lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, al declararlo un lugar con un «valor universal excepcional».

NA