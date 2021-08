Estados Unidos ofreció hacer sus vacunas en Argentina

Una comitiva de Estados Unidos llegó al país para negociar la posible transferencia de la tecnología con la que se desarrollaron las vacunas Moderna y Pfizer.

El Gobierno de los Estados Unidos envió esta semana una comitiva especial para la Argentina con el objetivo de explorar la posibilidad de que se produzcan en el país las vacunas contra el coronavirus que fueron desarrolladas con la tecnología ARN mensajero, como la de Pfizer o Moderna.

Jake Sullivan, principal asesor de Joe Biden en Seguridad, puso el ofrecimiento sobre la mesa durante las reuniones que la comitiva estadounidense mantuvo con el presidente Alberto Fernández, con Gustavo Béliz y el ministro Matías Kulfas, entre otros funcionarios.

La motivación detrás del ofrecimiento, en principio, sería porque Estados Unidos entiende la producción y acceso a la vacuna contra el coronavirus como una cuestión que hace a la estabilidad y seguridad en la región, informó el sitio ámbito.com.

In Argentina, we advanced cooperation on climate change, global public health and economic prosperity, and protecting human rights.

A diferencia de otras fórmulas, la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer (Estados Unidos) y BioNTech (Alemania), y la que fabricó Moderna (también estadounidense) se basan en la utilización del ARN del SARS-CoV-2, causante del Covid-19.

Con esa información genética el cuerpo humano puede desarrollar una defensa contra el coronavirus sin haber recibido el SARS-CoV-2. Argentina podría aprovechar esa tecnología para desarrollar una fórmula contra el dengue o la fiebre amarilla, que son enfermedades endémicas en nuestro país.

Fueste oficiales confirmaron al sitio financiero que el Gobierno de los Estados Unidos busca cooperar para la fabricación local de la vacuna contra el coronavirus en cada país del continente, en definitiva, como protección para su propia población.

Los funcionarios locales reicibieron muy bien la propuesta que Joe Biden hizo llegar a través de su comitiva.