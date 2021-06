Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de Pfizer para donar a 100 países

Las primeras 200 millones de dosis se distribuirían este año y 300 millones el próximo año.

El gobierno de Joe Biden parece haber llegado a un acuerdo con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para proporcionar millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus a unos 100 países en un esfuerzo que se prolongará por los próximos dos años.

La información fue dada a conocer -citando fuentes de la Casa Blanca- por los diarios The Washington Post y The New York Times. Según el Post, Pfizer venderá al gobierno federal unas 500 millones de dosis y que el anuncio será dado a conocer por Joe Biden en la reunión del G-7 en Londres esta semana.

Se trata de la respuesta a una creciente presión de países en desarrollo para que los países ricos coordinen un esfuerzo más sostenido con el fin de combatir con más eficacia la pandemia, que ha cobrado la vida de cerca de 4 millones de personas según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

A la pregunta de si tenía planes de dar noticias nuevas sobre este asunto, Biden dijo «Tengo uno» poco antes de abordar el Air Force One para su primer viaje al extranjero.

El Times reportó que «las primeras 200 millones de dosis se distribuirían este año y 300 millones el próximo año» y reportó que Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, estará con el presidente Biden cuando haga su anuncio.