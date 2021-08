«Esta pareja existió»: el hilo de Twitter sobre los amores perdidos de la farándula

Es fácil definir quién es quién en el ambiente artístico local, pero seguirle las andanzas amorosas a los famosos es una tarea minuciosa completamente distinta.

No todas las relaciones amorosas en la farándula argentina son -o fueron- tan icónicas como el noviazgo de Susana Giménez con Ricardo Darín, pero cuando Leila Pérez se puso a «chusmear un viejo romance de famosos por laburo» fue como si se abrieran las compuertas del archivo de Google y reflotaron las fotos de antiguas conquistas que adornaron las páginas de más de una revista. El viral de la semana.

«Tuve que chusmear un viejo romance de famosos por laburo y me acordé de parejas argentinas que no recordaba que habían salido. Dios, que bendición este trabajo que me da mechita tuitera», dijo Pérez en Twitter el martes de esta semana. Lo siguiente fue un anuncio, o una advertencia para los nostálgicos de los chimentos: «Abro hilo titulado ‘Esta pareja existió’».

Como si una foto no fuese suficiente prueba de la existencia de la relación, la moda que ofrecen los protagonistas ayuda a ubicarla en el tiempo.

De paso, vale la aclaración de la aparición de algunas personas cuales figuritas repetidas porque, se sabe, la vida es larga y hay tiempo para todo.