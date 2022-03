Está en marcha el Censo Digital 2022

Se anunció esta mañana el inicio del Censo Digital 2022 en todo el país, para las personas que prefieran autocompletar el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de su hogar, a través del sitio censo.gob.ar. Por primera vez en el país se desarrollará de manera bimodal (digital y presencial).

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina es un relevamiento estadístico que está coordinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), según el mandato de la Ley 17.622 y está implementado en las Direcciones provinciales de Estadísticas en cada jurisdicción.

En La Pampa se anunció esta mañana en el Salón de Acuerdo, con la presencia de la ministra de la Producción de la Provincia, Fernanda González; la subsecretaria de Estadística y Censo, Laura Biasotti; el director de Estadísticas Socioeconómicas, Juan Bualó, y el coordinador del Censo, Mario Cárdenas.

El Censo digital se podrá completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet, a través de los siguientes pasos: ingresar en censo.gob.ar; seleccionar el botón “Censo digital” ubicado en el margen superior derecho de la pantalla; seguir las instrucciones para generar el código único de la vivienda; acceder al cuestionario digital para responder las preguntas por todas las personas que integran el hogar; y guardar el comprobante del Censo Digital (código alfanumérico de seis dígitos que se entrega al completar el cuestionario) para el miércoles 18 de mayo, Día del Censo.

El Censo Presencial se desarrollará el 18 de mayo, que será feriado nacional, donde los censistas visitarán todas las viviendas del país entre las 8 y 18, para solicitar el comprobante del Censo Digital o realizar la entrevista tradicional a quienes no hayan completado el cuestionario en línea.

Fernanda González

La ministra de Producción destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno provincial, articulando con todo el país a través del INDEC para el operativo Censo 2022.

“Tiene la particularidad de bimodal, se comenzará con la etapa virtual que inicia hoy hasta el 18 de mayo, donde ahí será de manera presencial”, remarcó.

“Desde la Subsecretaría se viene trabajando y articulando con diferentes organismos nacionales, provinciales y organizaciones civiles, para lograr la mejor calidad de datos, que son muy importantes para investigaciones sobre la composición, la distribución y el crecimiento de la población; permiten conocer la densidad demográfica de una ciudad para generar políticas públicas y ayuda a estimar con precisión la demanda de bienes y servicios en cada región”, afirmó.

Por último, la funcionaria provincial invitó a toda la población a participar del Censo iniciando la etapa virtual, para facilitar el trabajo operativo.

“Agradezco a la subsecretaria, a su equipo y a todas las personas que estarán involucradas, como los censistas”, cerró.

En tanto, Biasotti también agradeció a su equipo por el trabajo realizado. “Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos estado recorriendo la Provincia, las localidades, los municipios, para poner mesa de ayuda, para la gente que quiere realizar el censo digital y tienen alguna duda, puedan acercarse al municipio y que allí les resuelvan las dudas”, contó.

“Quiero aclarar que el censo digital no es obligatorio. Está la doble modalidad, pero no es obligatorio el digital. Quien no decida hacerlo de manera digital podrá esperar hasta el 18 de mayo para la modalidad presencial”, concluyó.