España levanta la cuarentena para los turistas argentinos

El país europeo eliminó el aislamiento obligatorio de diez días para los turistas. Cuáles son los requisitos para ingresar.

España levantó la cuarentena obligatoria de diez días para los turistas procedentes de Argentina, al igual que de otros países de Latinoamérica y África. Quienes deseen viajar deberán tener el esquema completo de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Quiénes pueden viajar a España sin hacer cuarentena?

La nueva media rige para ciudadanos con pasaporte de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica.

Vacunas aprobadas en España

Los turistas o viajeros argentinos deben tener aplicadas las dos dosis al menos 14 días antes del viaje de alguna de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA):

AstraZeneca

Pfizer

Moderna

Janssen

O las aprobadas por la Organización Mundial de Salud (OMS):

Sinopharm

Sinovac-Coronavac

Requisitos para entrar a España

El viajero deberá completar el Formulario de Control Sanitario y obtener un código QR para presentar en el embarque y en los controles sanitarios a su llegada a España.

Todos los pasajeros que procedan de un país/zona de riesgo tienen que presentar obligatoriamente un certificado o documento que acredite la vacunación o un certificado negativo de una Prueba Diagnóstica de Infección Activa o un certificado de Recuperación en caso de haber tenido Covid-19.

Los menores de 12 años no tienen que presentar certificado.

Si el documento (vacunación, test diagnóstico o recuperación) no es el Certificado COVID Digital de la UE, deberán ser el original, redactado en español, inglés, francés o alemán y podrá ser presentado en formato papel o electrónico.

Certificado de vacunación: fecha de vacunación completa, al menos 14 días antes de entrar a España, con alguna de las vacunas aprobadas por la EMA y OMS.

Certificado de prueba diagnóstica: fecha de toma de muestra, identificación y datos de contacto del centro que realiza el análisis, técnica empleada y resultado negativo.

– Pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT), que detectan el material genético del virus (P.ej. PCR, TMA, LAMP, NEAR etc.), realizada en las 72h previas a su llegada a España.

– Pruebas rápidas de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus, realizada en las 48h previas a su llegada a España. Las pruebas admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea.

Certificado de recuperación: fecha de la primera prueba positiva, país de realización del certificado, indicar que el pasajero ha pasado la enfermedad y no es infecto-contagioso en el momento actual. Deben haber transcurrido más de 11 días desde que se realizó la primera prueba NAAT positiva. Este certificado tendrá una validez de 180 días desde entonces.

¿Puedo viajar a España si me vacuné con Sputnik V?

Por el momento, la vacuna Sputnik V no fue aprobada para el ingreso a España. Sin embargo, resta conocer qué pasará con aquellos que tengan combinación de vacunas, como Sputnik V y AstraZeneca o Sputnik V y Moderna.

La Unión Europea reconoció en las últimas horas los pases sanitarios de Turquía, Ucrania y Macedonia del Norte, que sí incluyen vacunas no aprobadas por la EMA como Sputnik V, Sinovac, y Sinopharm.