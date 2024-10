Escracharon a Karina Milei y Martín Menem, en La Plata

Luego del escrache en Santa Cruz, ahora los libertarios enfrentaron un cacerolazo en La Plata.

Martín Menem sufrió dos escraches en menos de 24 horas. El primero fue en Río Gallegos en Santa Cruz donde intentó inaugurar un local de La Libertad Avanza y este sábado enfrentó un repudio en La Plata, cuando se acercó a encabezar un acto partidario junto a Karina Milei y el armador bonaerense Sebastián Pareja.

Las protestas contra los libertarios venían creciendo, pero luego del veto del presidente Milei al financiamiento de las universidades se multiplicaron exponencialmente en todo el país.

Esta vez un grupo de vecinos y militantes de La Plata empañaron el desembarco de Karina Milei en el principal distrito electoral del país, con un fuerte cacerolazo, carteles y gritos de repudio.

La protesta se produjo en el Club Copara de Villa Elvira, donde enterados del desembarco libertario, una asamblea de vecinos autoconvocados llamó a «repudiar» la presencia d elos funcionarios de Milei.

Los vecinos se cruzaron con militantes libertarios y hubo algunos encontronazos. Tuvo que intervenir la policía. Karina pudo entrar al local y en su discurso afirmó desafiante: «Aunque no quieran que estemos acá; aunque no nos dejen gobernar y nos agredan en los actos les decimos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Que no les tenemos miedo».

La semana pasada fueron los diputados libertarios Agustín Romo y Santiago Santurio los que se tuvieron que retirar a las apuradas de la Universidad de La Plata, donde un grupo de estudiantes los esperaba para repudiar su visita. Santurio hasta recibió un piedrazo en la frente.

Este jueves el presidente Milei se acercó a la pizzería donde se refugió un youtuber libertario que fue expulsado de la marcha universitaria. La visita de Milei fue recibida con algunos insultos de personas que caminaban por la zona.