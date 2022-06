» Es una pena que Cristina no reconozca el trabajo que venimos realizando desde hace muchos años en villas, asentamientos y barrios populares «

Les molesta que las organizaciones sociales hagamos política expresó Juan Carlos Alderete, miembro del Comité Central del PCR, coordinador de los desocupados y precarizados de la CCC y diputado nacional por el PTP-PCR en el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.

Consultado sobre la ofensiva que hay sobre las organizaciones sociales, en la que se inscriben recientes declaraciones de la vicepresidenta de la nación, dijo: “Viene una ofensiva muy grande. Lo que dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner no es sólo una opinión aislada, producto de la interna que existe en el gobierno, y de los debates hacia las elecciones del 2023. No estamos de acuerdo. Es una pena que no reconozca el trabajo que venimos realizando desde las organizaciones populares desde hace muchos años en villas, asentamientos y barrios populares, y en las zonas más alejadas.

“Hay descalificaciones permanentes, pero nosotros seguimos la lucha por las emergencias y nos metemos en el debate de las cuestiones estratégicas que necesita nuestro país. Porque para que haya más trabajo y menos planes sociales, tienen que pagar los que se la llevan en pala.

“En el Congreso hemos propuesto distintos diputados, por ejemplo la ley de Tierra Techo y Trabajo que presentamos hace ya tiempo y nunca se trató.

“Me refiero a los temas estratégicos como la energía, petróleo, gas, tener el dragado y balizamiento en manos del Estado así como el control de los ríos. Que el litio, tan buscado hoy por las potencias imperialistas, sea explotado por el Estado. Así se van a generar muchos puestos de trabajo formales. Por eso peleamos y decimos las emergencias y la soberanía nacional.

“Distintos sectores quieren ocultar la lucha y el trabajo que vienen haciendo miles y miles de compañeras y compañeros, de nuestra organización y de otras, desde hace muchos años. Hemos hecho más de 6.200 casas con cooperativas de la CCC, entre muchísimas otras cosas. En este período, el primer convenio que la empresa Aysa firmó con organizaciones, para el tendido de redes de agua y cloacas lo hizo con la Corriente Clasista y Combativa, directamente, sin intermediación de los municipios, y hoy hay compañeras y compañeros trabajando en esto en distintos lugares del Gran Buenos Aires.

“Seguimos dando la pelea por unir a todas las organizaciones sociales, porque esta ofensiva es sobre todas las organizaciones. Mantenemos nuestra independencia y seguimos peleando la unidad dentro del Frente de Todos, pero defendiendo lo que la gente votó en el 2019.

“Porque algunos sectores hacen un análisis de que las organizaciones sociales somos un estorbo, para los objetivos que ellos tienen. Objetivos que pasan por seguir haciendo acuerdos con distintos grupos monopólicos, sean chinos, rusos, yanquis o europeos. Para estos objetivos no tienen en cuenta a la industria nacional, que siempre dijimos que hay que poner de pie, ni a las necesidades populares.

“Pareciera que molesta mucho que las organizaciones sociales hagamos política, nos organicemos, salgamos a las calles y tengamos propuestas y discutamos qué tipo de país queremos. Nuestra organización pelea para que las compañeras y compañeros sean protagonistas. Siempre decimos a los compañeros que no se dejen apretar y vayan a una movilización obligados.

“Por eso en lo inmediato vamos el 14 de julio a una muestra de todo los que producimos en las organizaciones sociales, para mostrar nuestro trabajo, en la puerta del Congreso. Además, tenemos muchas compañeras y compañeros en distintos municipios desarrollando trabajo de limpieza de calles o arreglo de escuelas, y seguimos la pelea para que su trabajo sea reconocido y sean efectivizados.

“Entendemos que este ataque a las organizaciones se da en un momento en el que el pueblo está atravesando una grave situación, con la inflación, el aumento del hambre y la pobreza. En el 2019 la gente votó para echar al macrismo y para mejorar su situación, pero el poder adquisitivo de los salarios se pierde cada día más, ni hablemos de las jubilaciones y los planes sociales.

“No acordamos con el acuerdo con el FMI para pagar una deuda que contrajo el macrismo, lo que nos ata cada día más. Por eso el 9 de marzo protagonizamos más de 200 cortes en todo el país.

“Los dichos de la vicepresidenta son reflejo de la disputa entre los sectores que dirigen el actual gobierno. Nosotros entendemos que eso favorece la ofensiva de sectores de derecha de Juntos por el Cambio que quieren volver a ser gobierno en el 2023 para liquidar todos nuestros derechos.

“Por todo esto vamos con todo a una gran movilización el 7 de agosto. Desde los Cayetanos con todos los movimientos y organizaciones que se quieran sumar. Vamos a hacer una marcha mucho más grande de las que veníamos haciendo”, finalizó Alderete.