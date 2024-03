Es inminente: la CTA alienta un nuevo paro general contra Javier Milei en abril

El secretario general de la Central de Trabajadores, Hugo Godoy, aseguró que “están dadas las condiciones” para una marcha masiva junto a la CGT de Pablo Moyano.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, sostuvo que «están dadas las condiciones» para llevar a cabo un nuevo paro general en abril junto a la CGT. La advertencia se da en medio de la ola de despidos en distintas áreas del Estado.

«Hay muchos conflictos sectoriales abiertos en estos momentos por parte de varios sindicatos. Creo que se están dando las condiciones para que en abril se haga otro paro con la CGT y la CTA de los Trabajadores», afirmó Godoy.

Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.

El dirigente sindical apuntó contra la política de ajuste del Gobierno y definió al presidente Javier Milei como “un perro que se muerde la cola»: «No están estabilizando la economía, están haciendo una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados. Hacen un ajuste que es más fuerte que el que pidió el FMI», sostuvo Godoy este viernes a NA.

Sobre los despidos a trabajadores estatales, el secretario general de la CTA Autónoma sostuvo que en el Gobierno «no se amilanan en seguir destruyendo la vida de los jubilados y ahora de los trabajadores estatales».

«Cuando se echa gente en el Estado hay que fijarse dónde lo están haciendo. No se echa en la Policía, en Prefectura, en Gendarmería, en servicios de inteligencia. Se echa en sectores vinculados a la seguridad social, a la política social, reduciendo la capacidad del Estado para atender las necesidades de la sociedad», advirtió Godoy.

Pablo Moyano apoya un nuevo paro: «A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle»

El co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, respaldó la convocatoria a un paro general al sostener que al presidente Javier Milei “hay que cansarlo con la gente en la calle”.

En diálogo con FM Metro Moyano aclaró que «cansarlo es con la gente en la calle, reclamando, tratando que en el congreso no pase el DNU”, e insistió: “Nadie quiere que se vaya antes, un 2001, hay que derrotarlo con los votos. Eso no quiere decir que no vayamos a reclamar las veces que sea necesario”.

En relación a un posible segundo paro general de la CGT contra el Gobierno, Moyano aseguró que “en los próximos días la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida, que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país”.

Y abundó: “Todos los días hay paros, de docentes, aeronáuticos, portuarios. Posiblemente pueda haber un paro de Camioneros si no homologan las paritarias en los próximos días, esperemos que eso no pase, pero vemos que el Gobierno no va a cambiar el rumbo económico, todos los días ponen medidas en contra de la gente”.