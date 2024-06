Entregaron ocho casas en San Martín y firmaron convenio para construir otras cuatro

En un emotivo acto que tuvo lugar este viernes, siete familias de General San Martín recibieron las llaves de sus casas, y también se entregó una vivienda de servicio a la Policía Provincial. Teniendo en cuenta el mandato del gobernador Sergio Ziliotto, también se firmó un convenio para la construcción de cuatro viviendas más. El recuerdo y el agradecimiento al ex intendente Raúl Espir estuvieron presentes en cada uno de los discursos del acto.

Del acto oficial en General San Martín participaron la intendenta local, Jésica Sibert; la titular del Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV), Erica Riboyra; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Funes; los diputados provinciales Hernán Pérez Araujo, Lucas Lazaric y Federico Ortiz, y los gerentes del Instituto de la Vivienda, Darío Díaz y José Garré. Riboyra acercó a la comunidad el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y destacó que la entrega de estas casas sería imposible sin un «Estado presente». Además, agregó que «así como este es el sueño de ustedes, también es nuestro sueño que ustedes tengan sus viviendas».

Resaltó la importancia del pago de cuotas como motor para la ejecución de más obras destinadas a viviendas al decir que «solo vamos a poder hacer realidad el sueño de más familias pampeanas si cada uno cumple con su responsabilidad, y el pago de la cuota es lo que nos permite construir viviendas».

La funcionaria destacó que «hoy firmamos un convenio por ocho nuevas viviendas, pero no puedo dejar de mencionar que el Gobierno nacional, al no enviar los fondos correspondientes, hace que las viviendas que la provincia de La Pampa tenía previstas para General San Martín, que eran 20, hoy no se puedan hacer”.

De todas formas, aclaró que “el Gobierno Provincial se hace cargo de la situación, y poniendo el máximo esfuerzo, hoy se pueden hacer cuatro viviendas más, y no las veinte que teníamos proyectadas».

Finalmente, llamó a la población a seguir confiando en la capacidad que tiene el gobierno provincial de garantizar dignidad: «Les digo a todas aquellas familias que todavía no tienen su casa que no pierdan la esperanza, porque vamos a seguir trabajando para que también puedan cumplir su sueño».

“Trabajar junto al Gobierno provincial es clave”

La intendenta Jésica Sibert, por su parte, señaló: «Queremos que este no solo sea un hogar, sino un lugar seguro para todos ustedes» y agregó: «Quiero destacar el valor de comprar todos los materiales de construcción en la localidad para fomentar el trabajo y la mano de obra local y tengo que agradecer profundamente al Gobierno provincial de Sergio Ziliotto. El trabajo en conjunto es la clave del éxito, por eso hoy estamos asegurando el futuro de siete familias y la posibilidad de albergar al personal policial con esta nueva vivienda de servicio, coordinada con el Ministerio de Seguridad de la provincia».

Agradecimiento

Joana Larrangou, en nombre de las y los adjudicatarios, destacó en primer lugar el esfuerzo realizado por el ex intendente Espir. Luego indicó: «Este no es solo un techo, es un lugar donde construiremos recuerdos, donde nuestros hijos crecerán y donde conseguiremos seguridad». «En nombre de todas las familias, quiero dar las gracias al municipio y al Gobierno provincial».