Entregaron insumos a emprendedores y emprendedoras de Colonia Barón

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, entregó hoy a un grupo de vecinas y vecinos de Colonia Barón una serie de insumos para sus emprendimientos, en el marco del programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales”.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, manifestó que, “el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la economía social, como una fuente de ingresos genuinos, y que debe ser potenciada en forma constante”. Los rubros de los emprendedores beneficiados son albañilería, carpintería, servicios de radio y audiovisual, peluquería y pastelería.

El ministro Álvarez destacó el empuje emprendedor de beneficiarios y beneficiarias, “que a veces empiezan con emprendimientos pequeños y ya hay casos en que proveen a casi toda la Provincia”.

También resaltó que las máquinas adquiridas son de primera calidad “para que la solución sea completa y las personas emprendedoras no tengan luego el problema de que los insumos no eran de la calidad requerida”.

“El gobernador, Sergio Ziliotto, apostó por la economía social como una fuente de ingresos genuinos y que deben ser potenciadas en forma constante. El apoyo a la economía social no es solamente en herramientas, sino también en otros tipos de acompañamientos, como capacitaciones y financiamiento”, agregó.

La intendenta Sonia Luengo agradeció la dignidad que traen estas entregas a los beneficiarios. Resaltó la calidad de las herramientas y maquinarias entregadas. Además de la variedad de emprendedores que pudieron acceder.

Dentro de la política de acompañamiento del Gobierno provincial se cuenta con el sitio Weni, creado y desarrollado desde ámbito oficial, con el asesoramiento de integrantes de la economía social pampeana.

“Nuestro acompañamiento apunta a los conocimientos que a veces se tienen y en otras oportunidades no. Lo hacemos a través de los municipios y a través de Weni”, añadió la subsecretaria de Economía Social, Yolanda Carrizo.