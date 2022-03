Entregaron certificados de aprobación del curso de asistentes gerontológicos

El Auditorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias fue sede del acto de entrega de certificados a quienes aprobaron el curso de asistentes gerontológicos para personas mayores que viven en contextos domiciliarios o residencias.

Participaron de la ceremonia el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el presidente de la Fundación Banco de La Pampa, Alberto Giorgis, la directora de Personas Mayores, Silvia González, funcionarios provinciales y municipales.

En la oportunidad recibieron quienes participaron en la sede General Pico, abarcando además de la mencionada localidad a Caleufú, Ceballos, Colonia Barón, Conhello, Hilario Lagos, Alta Italia, Arata, Dorila, Eduardo Castex, Intendente Alvear, La Maruja, Metileo, Monte Nievas, Pichi Huinca, Quemú Quemú, Trenel, Villa Mirasol, Vértiz y Miguel Cané, arrojando un total de 148 personas.

El ministro de Desarrollo Social contó que finalizaron la capacitación 780 personas en toda La Pampa, “rescatamos de la pandemia el haber generado estos marcos de capacitación a través de la virtualidad, con un reconocimiento especial al trabajo que hemos podido realizar conjuntamente con la Fundación Banco Pampa, en la cabeza de su presidente Alberto Giorgis, donde todo el recurso humano estuvo acompañándonos para poder armar estas plataformas que nos significaron salvar todo el tema de la distancia”.

“Esto es jerarquizar el cuidado de nuestras personas mayores, donde hay una población que día a día tiene más expectativa de vida, y como Estado tenemos que brindar a la población herramientas para jerarquizar este trabajo no solo como salida laboral sino también desde la misma familia, para aprender sobre los cuidados de sus personas mayores a través de su espacio privado”, agregó Diego Álvarez.

Haciendo particular hincapié en la continuidad de las políticas públicas en La Pampa, el funcionario provincial consideró que estos casi 40 años de Gobierno “han tenido como eje y como centro a la personas, y tratar de ir generando no solo la respuesta directa sino también acompañar procesos. Este año vamos a estar celebrando 30 años de dos programas de la Provincia, como Pro Vida y Rucalhué, que el éxito que tienen es la aceptación de la comunidad como propios porque vienen a dar respuestas y las distintas gestiones los han ido enriqueciendo”.

La formación, a cargo de la Dirección de Personas Mayores, se diseñó a partir de 14 profesionales que armaron los contenidos.

Intendenta

Fernanda Alonso expresó su satisfacción de recibir al ministro y equipo en un trabajo sostenido respecto a capacitaciones, “vivimos en una provincia que tiene una población envejecida, que debe ocuparse cada vez más de esto de manera profesional. Entonces entendemos que la capacitación en cuidados gerontológicos es algo que viene para quedarse y hay que seguir dictándola. Contenta que la gente del norte de la Provincia reciba su certificado”.

A modo de cierre, explicó que quienes culminaron la formación pueden inscribirse en la Oficina de Empleo, donde se realizan los contactos laborales con quien demanda este tipo de tarea.

Curso

El curso tuvo una duración de 100 horas, 5 meses y 11 evaluaciones, además de un integrador. Participaron personas de 59 localidades pampeanas, y también de Balcarce, Entre Ríos, José C. Paz, Río Colorado, Río Gallegos, Santa Cruz, Tres Arroyos, Villa Mercedes y Uruguay.

Aprobaron y reciben su certificado en toda La Pampa 780 personas, siendo sedes: Santa Rosa, General Pico, General Acha, Realicó, Alpachiri y Telén.