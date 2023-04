Entrega de viviendas en Larroudé, Alta Italia y Mauricio Mayer

En la mañana de este jueves fueron entregadas viviendas en Bernardo Larroudé, Alta Italia y Mauricio Mayer. En la primera de las nombradas fueron ocho familias las beneficiadas con viviendas construidas a través del Plan Provincial “Mi Casa 1”, en tanto en Alta Italia recibieron sus viviendas seis personas adjudicatarias, cinco de ellas del Plan “Mi Casa 1” y una por administración municipal. En tanto, en Mauricio Mayer, las casas entregadas fueron cuatro ejecutadas a través del citado Plan provincial. Además, fueron entregadas las bibliotecas del Programa “Libros y Casas”.

Hasta cada una de las localidades llegaron para efectivizar la entrega, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, y las gerentas Erica Riboyra y Romina Montes de Oca quienes acompañaron a los jefes comunales y a las personas adjudicatarias.

En su discurso en cada una de las localidades, el titular del IPAV trasladó las felicitaciones a cada familia y a cada comunidad de parte del gobernador Sergio Ziliotto, “hoy es cumplir un sueño. Nuestro Gobernador en su plan de Gobierno delineó la política habitacional como uno de sus ejes de gestión. Y venimos a cada localidad a cumplir con la palabra empeñada y dar respuestas”.

Recordó que “el Plan “Mi Casa” vino a dar respuesta a la situación generada cuando la gestión de (el ex presidente, Mauricio) Macri no permitió que llegaran a La Pampa cupos de vivienda. Fue lanzado por el exgobernador (Carlos) Verna para poder atender la demanda en las pequeñas localidades y luego ampliado por Ziliotto lo que permite hoy decir que en La Pampa hay en ejecución cinco programas distintos de viviendas entre nacionales y provinciales”.

Lezcano remarcó que “ahora nos toca cuidar esa política habitacional. Y en momentos electorales nos toca defender lo que nos ha costado recuperar. Pero la construcción necesita de tiempo. Por eso hay que saber dónde está la responsabilidad de cada uno: cumpliendo como nos comprometimos desde el Gobierno provincial y de cada municipio. Hoy podemos decir que la demanda habitacional está atendida en cada localidad”, afirmó.

Dijo que “estamos muy acompañados por todos los intendentes e intendentas, y hoy también por un gobierno nacional que nos apoya en la construcción de viviendas, pero todo es posible cuando la responsabilidad cierra la rueda de un circuito solidario»,

El presidente del IPAV manifestó que “cada familia asume su responsabilidad pagando la cuota. Porque la vivienda social forma parte de un sistema solidario y se necesita que se cumpla para dar solución a más familias. Porque nuestro Gobernador le ha dado la posibilidad que los municipios con el recupero para que tenga su política habitacional propia. Además de la construcción nacional y provincial”. Por último, felicitó a cada familia adjudicataria.Bernardo Larroudé

En Bernardo Larroudé fueron ocho las familias beneficiadas. Allí el intendente Juan Carlos Gabotti agradeció “al gobernador Sergio Ziliotto por encabezar un Gobierno que escucha a la gente y que atiene las necesidades de nuestra localidad cada vez que se lo pedimos”.

“Hoy renuevo mi compromiso con las familias que esperan. Vamos a construir junto al Gobierno provincial otras 20 viviendas. Un gobierno que nos escucha y que cada día atienden nuestras necesidades nos permite ir por más para nuestra localidad”, culminó.

Florencia del Blanco, en nombre de las familias, agradeció a todos los que trabajaron para que hoy podamos sentir la felicidad que nos atraviesa. Hoy podemos mirar a nuestros hijos y decirles que es nuestra casa. Nos sentimos agradecidos con todos y nos comprometemos a cumplir con la cuota mensual para que más familias tengan acceso a viviendas como estas. Muchas gracias a todos”.Alta Italia

En Alta Italia fueron entregadas seis viviendas, de las cuales cinco pertenecen al Plan Provincial “Mi Casa 1” y la otra fue hecha por administración municipal. Allí, Hernán Luis Gaggioli, intendente de la localidad, agradeció a las autoridades presentes y mencionó que «es mi compromiso y deber, trabajar en beneficio de nuestra comunidad y garantizar que los altaitalienses tengan un techo y un lugar digno para vivir. Esta entrega de vivienda es un claro ejemplo del compromiso que hemos tomado como Gobierno con nuestra localidad».

«Es importante destacar que estos hogares no solo son una respuesta a una necesidad básica de vivienda, sino que son un gran paso hacia la inclusión social. Por otra parte estamos comprometidos con la construcción de 20 viviendas más para la localidad. Quiero agradecer en especial al Gobierno provincial por haber escuchado todas nuestras cuestiones, en especial al señor gobernador Sergio Ziliotto”, cerró.

La adjudicataria, Ana Sol Viale, dijo: «en esta oportunidad y en nombre de las seis familias solo restan palabras de agradecimiento para el intendente de la localidad y el Gobierno provincial, que hizo que hoy estos sean nuestros hogares, que estarán llenos de amor, y a partir de hoy nos comprometemos a cuidarlos siendo adjudicatarios responsables, par el día de mañana ayudar a más familias altaitalienses”.



Mauricio Mayer

En esta localidad, las autoridades provinciales junto al intendente entregaron cuatro viviendas a familias. El viceintendente Ernesto Zellinger saludó a las autoridades provinciales y trasladó “los saludos del intendente Celestino Folmer quien está de licencia. Agradezco al Gobierno provincial que siempre nos apoya en todas nuestras gestiones. También a la gente que ha trabajado en estas obras. Las casas por los terrenos las hemos distribuido en distintos lugares de la localidad. Les deseo que disfruten de sus nuevas casas. Gracias”.

Daniela Gribetto en nombre de los adjudicatarios agradeció y compartió “nuestra alegría por el acceso a la vivienda. Es allí donde se construye cada día nuestras vidas. Pero tiene un significado más profundo: aquí nos dignificaremos como seres humanos en un lugar cargado de simbolismo en donde convivirán cuestiones familiares, sociales y culturales. Nos comprometemos a cumplir con responsabilidad y a construir en cada casa, un hogar. Gracias a todos”.