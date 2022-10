Entre casi mil piezas, un artesano pampeano ganó concurso del Fondo Nacional de las Artes

El artesano pampeano Juan Pérez, miembro de la Comunidad Ranquel Baigorrita, obtuvo el primer premio en el Concurso de Artesanías 2022 del Fondo Nacional de las Artes (FNA), por su obra “Machi Ranquel”.

El acto de premiación se llevó a cabo ayer en la Casa de La Cultura y estuvo encabezado por la presidenta del FNA, Diana Saiegh; y los vocales Ignacio Hernaiz y Alicia Santaló. En representación de la Casa de La Pampa en Buenos Aires estuvo presente Agustín Guaycochea.

La obra de Juan Pérez resultó ganadora entre 977 piezas de artesanos de todo el país. Se trata de una machi elaborada en cerámica -con tierra de Naicó- y detalles en alpaca. La machi es la autoridad espiritual y símbolo de sabiduría, fortaleza y capacidad de resistencia de las mujeres ranqueles.

“Es muy emocionante porque es como representar a nuestro pueblo ranquel, que nuestra cultura esté acá y seamos premiados de esta manera no hace más que generar un reconocimiento. Estoy feliz porque me siento una partecita de esa cultura ranquel. Somos ranqueles de estos tiempos, en los cuales nuestra pulsión está ahí latente todo el tiempo en nuestro taller”, señaló Juan Pérez a la Agencia Provincial de Noticias, quien estuvo acompañado por su esposa Natalia Martínez.

“Esta Machi Ranquel tiene una significación especial porque de vivencias, de rogativas, de nuestro We Tripantu del 23 de junio en Leuvucó, van naciendo estas obras a las que les vamos dando forma en nuestro taller. Tienen ese contenido, ese corazón, esa sensación de dar lo mejor de nosotros para cada una de las obras que van apareciendo”, aseguró el artesano, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la Casa de La Pampa.

De las casi 1.000 artesanías inscriptas en el concurso, en una primera instancia fueron seleccionadas 300 obras. De ese grupo se eligieron las 39 piezas definitivas que integran la muestra y resultaron galardonadas.

Además del Gran Premio Nacional obtenido por la “Machi Ranquel”, el Fondo Nacional de las Artes entregó 5 premios regionales, 5 premios especiales y 30 premios estímulo.

El jurado del concurso estuvo integrado por Lucia Cardini, Lucila Galindez, Cristian Mohaded, Diana Rolandi y Carolina Sampor, con la coordinación de Alicia Santaló.

La muestra de artesanías del Fondo Nacional de las Artes permanecerá en exposición hasta el 20 de noviembre y puede visitarse de jueves a domingo de 14 a 19 en la Casa de la Cultura, ubicada en Rufino de Elizalde 2831, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.