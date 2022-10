Encontraron un cuerpo en Foz de Iguazú: investigan si es el hombre que se cayó en las Cataratas

«Como no tenemos la identidad del turista, no podemos decir si es o no», dijo el jefe de Bomberos tras el hallazgo.

En el marco del operativo de búsqueda en las Cataratas del Iguazú, este martes hallaron un cuerpo cuya identidad no fue confirmada por lo que investigan si se trata de la misma persona que el lunes se cayó desde una de las pasarelas del Salto Bosetti.

“Se encontró un cuerpo y ahora lo trajeron los bomberos de Brasil. Como no tenemos la identidad del turista no podemos decir si es o no”, dijo el Jefe de Bomberos de Misiones en declaraciones televisivas, y agregó: “Se encontró solamente el cuerpo sin ningún tipo de documentación. Hasta ahora sigue siendo un misterio la nacionalidad de la persona”.

Hasta el momento, las autoridades a cargo de la búsqueda solo habían confirmado que encontraron parte de una zapatilla. “Se halló en las aguas un lado de las zapatillas que usaba el hombre en ese momento”, señaló el juez Britez.

“Si bien algunas personas vieron cuando cayó, no saben precisar si se trató de una caída o un suicidio. Hay circunstancias que llaman la atención, como es el caso de que una vez en el agua, esta persona no pidió ayuda, no intentó evitar la caída”, detalló el juez Martín Britez en diálogo con MisionesOnline.