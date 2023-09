En un gesto de apoyo a Massa, Máximo Kirchner participará del acto de campaña en Tucumán

En medio de reclamos por la poca participación kirchnerista tras la derrota electoral en las PASO, el líder de La Cámpora estará presente en el evento planeado para apuntalar los resultados en las generales.

Máximo Kirchner reaparecerá junto a Sergio Massa en el acto del sábado en Tucumán.

Este sábado se realizará el relanzamiento de campaña que prepara el peronismo para intentar revertir su desempeño electoral en las PASO, que los dejó en tercer lugar detrás de Javier Milei y Juntos por el Cambio. Por este motivo, Sergio Massa realizará un acto en Tucumán, donde busca quedarse con una gran foto de unidad.

En ese cuadro, no podía faltar la presencia del kirchnerismo, muy criticado en las últimas semanas por su escasa participación en la previa a las PASO y post derrota. Ahora, Máximo Kirchner asistirá al acto organizado por Juan Manzur, en un claro gesto para intentar asegurar el respaldo del núcleo duro K.

En efecto, la última vez que apareció Máximo fue el domingo 13 de agosto, en un búnker abatido por el tercer puesto. No hizo uso de la palabra y quedó a un costado del escenario. Su presencia fue un respaldo a Massa, aunque silencioso, ante la ausencia de Cristina Kirchner, que prefirió quedarse en Santa Cruz, donde también sufrieron una derrota histórica.

Hasta la fecha, el único representante del kirchnerismo que se mantiene activo en la campaña y que impulsa la boleta del ministro de Economía es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. No es menos cierto que él también debe revalidar su gestión en las urnas. Y además, es el mayor activo que hoy tiene el oficialismo para intentar mejorar la performance de las PASO.

El acto de este sábado en Tucumán busca ser un mensaje para propios y ajenos: una gran foto de unidad, con gobernadores, intendentes y legisladores. Ahora, con la presencia del líder de La Cámpora, adquiere un valor extra. Si bien no es CFK, es el dirigente más cercano. Y se le exigía mayor protagonismo.

El respaldo de Máximo Kirchner a Massa era un gesto buscado en Unión por la Patria.

El evento en el Norte será una suerte de barajar y dar de nuevo para Massa, que ya asimiló el golpe del 13 de agosto y pasó a la acción: anunció una batería de medidas para intentar paliar la erosionada situación económica por la inflación acelerada. El acto buscará sumarle mística peronista a la gestión, algo que se perdió en los últimos meses.

El viernes habrá una cena previa al relanzamiento en casa de Manzur, para afianzar la idea de unidad y limar alguna aspereza. La vuelta de Máximo era un gesto buscado y necesario, más para la cohesión interna que para el electorado. Hable o no, su presencia vale para Unión por la Patria. Es el apoyo explícito del kirchnerismo a Massa, que hasta el momento estuvo a cuentagotas.

Wado De Pedro es otro que retomó protagonismo. Si bien es el jefe de campaña, no había tenido gran participación mediática los días posteriores a las PASO. No es el caso de Cristina Kirchner, que desde su entorno señalan que no aparece porque “no es candidata”, excusa similar a la del presidente Alberto Fernández. Su última participación junto a Massa data del 17 de julio.