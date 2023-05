En un duelo clave para alejarse de la zona baja, Colón le ganó a Banfield y alcanzó los 17 puntos

Con este resultado, el «Sabalero» se aleja del fondo de la tabla y lo hunde al «Taladro» en la misma.

Eric Meza marcó el 1-0 para el «Sabalero».NA/Redes.

Colón de Santa Fe venció 2-0 a Banfield, en condición de local, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional 2023 y alcanzó los 17 puntos en el certamen.

En el partido disputado en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, Eric Meza marcó el primer gol para el “Sabalero” a los 2 minutos del primer tiempo. Luego, a los 47, Cristián Vega puso el 2-0.

El equipo de Néstor Gorosito, que alcanzó su tercera victoria en el campeonato, continuará su camino en el torneo cuando visite el Estadio Monumental de Alta Córdoba para enfrentar a Instituto mientras que, por el lado de los de Javier Sanguinetti, recibirán a San Lorenzo de Almagro en el Estadio Florencio Sola.

En un duelo clave entre dos equipos que pelean en la zona baja de la Liga Profesional, el equipo santafesino golpeó de entrada, a los dos minutos, con un remate cruzado de Eric Meza desde el sector izquierdo del área banfileña para marcar el 1-0. Ya sobre el final de la primera parte, con un remate rasante al palo izquierdo del arquero Facundo Cambeses, Cristián Vega marcó el 2-0.

Esta es la síntesis de Colón de Santa Fe vs Banfield por la Liga Profesional 2023:

Liga Profesional 2023 – Decimoquinta fecha.

Colón de Santa Fe (2) – Banfield (0).

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Pablo Echavarria.

VAR: Mauro Baliño.

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Carlos Arrua, Juan Álvarez, Cristian Vega; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Emanuel Olivera, Aarón Quirós, Pedro Souto; Eric Remedi, Alejandro Cabrera, Brahian Alemán; Juan Bisanz, Milton Giménez e Ignacio Agustín Rodríguez. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 2m. Eric Meza (C); 47m. Cristián Vega (C)

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Emanuel Insúa por Brahian Alemán (B) y Alejandro Piedrahita por Pedro Souto (B); 28m. Sebastián Sosa Sánchez por Eric Remedi (B), Andrés Chávez por Milton Giménez (B); 30m. Julián Chicco por Carlos Arrua (C) y Tomás Galván por Cristián Vega (C); 40m. Natanael Troncoso por Santiago Pierotti (C); 41m. Gian Nardelli por Eric Meza (C) y Horacio Tijanovich por Juan Bisanz (B)

