En Mendoza fallecieron en un geriátrico 15 adultos mayores que no habían sido vacunados

Las muertes se produjeron en el establecimiento San Luis Gonzaga de Monte Coman en la ciudad de San Rafael, en junio pasado.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció este lunes que en un geriátrico de San Rafael, en la provincia de Mendoza, murieron 15 personas adultas mayores por coronavirus que aún no habían sido vacunadas, y la desactivación del Hogar de Ancianos Municipal en la ciudad bonaerense de Zárate con el traslado irregular de las personas que vivían allí.

El organismo organizó un conversatorio titulado «Situación de los adultos mayores en Argentina», donde expusieron los casos mencionados.

Al respecto, la APDH expresó su preocupación de que «este terrible suceso» no se haya difundido «en los medios más importantes».

«También preocupa la falta de respuesta a los pedidos de información y adjudicación de responsabilidades que hizo la APDH Regional Provincia de Mendoza», señaló.

La entidad agregó que durante la pandemia la invisibilización de las «personas adultas mayores se profundizó y se produjeron hechos lamentables que se denunciaron».

Durante un conversatorio virtual, Ana González, de la APDH, señaló que «la autorización para la vacunación dentro de los geriátricos es oral de cada residente que quiere ser inoculado o no, no necesita ningún papel, salvo aquellas personas que por un problema psíquico o físico no pueda dar su consentimiento se requiera del familiar».

La dirigente explicó que en San Rafael en «el lapso de tres o cuatro días fallecieron 15 personas por coronavirus sin estar vacunadas».