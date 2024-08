En medio de la tensión con Victoria Villarruel, Milei criticó el aumento de la dieta de los senadores

El Presidente se refirió a la medida que se oficializó esta tarde y que llevará el salario de los legisladores a $9 millones por mes. “Quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias”, dijo.

En medio de la tensión entre Milei y Villarruel, el Presidente criticó la suba del salario de los Senadores.

Después de que el Senado oficializara un aumento de la dieta de los legisladores (que llevará los salarios a $9 millones bruto), Javier Milei se volcó a X para criticar la decisión: “El aumento de sueldo de los senadores es una traición al pueblo”. El mensaje del Presidente llega en medio de la tensión con su vice y titular del Senado, Victoria Villarruel.

“La casta se cree impune. Además, me gustaría saber cuántos de ellos pueden validar a mercado lo que ganan en la política… desde mi punto de vista, regalados son caros. Están desconectados de la realidad de los argentinos que sufren fruto de sus errores de acción política”, escribió Milei en el primer descargo que hizo tras la noticia.

Milei repudió el aumento y lo tildó de vergonzoso porque a principio de año los senadores ya se habían elevado el sueldo: “¿Quién cobra nueve palos por mes? NADIE”. Además, explicó que mientras esto ocurre en el Senado, hay millones de compatriotas que se “esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa”.

Para el Presidente, los senadores deberían tener empatía y no utilizar el dinero que proviene de los impuestos que pagan los argentinos para su propio beneficio: “Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador”.

Para separarse de la decisión, Milei indicó que los sueldos del Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre y que él mismo renunció a su jubilación de privilegio, porque entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política y no la gente trabajadora.

El mandatario también desconoció quién fue el responsable de “semejante burla” y advirtió que las personas que avalaron la decisión sufrirán las consecuencias en las urnas.

Los roces con Victoria Villarruel

El aumento de la dieta de los senadores se da tras varios episodios de tensión entre Milei y la vicepresidenta Villarruel. La semana pasada la vice no asistió a un acto de las Fuerzas Armadas porque dijo no haber sido invitada por parte del Gobierno. “Si no la invitan, no va”, dijeron desde su entorno. También apuntaron contra la hermana del mandatario, Karina Milei, quien habría sido la encargada de las invitaciones.

A pesar de eso, desde Presidencia aclararon el fin de semana que la responsabilidad de convocar a Villarruel era del Ministerio de Defensa, el organizador del acto, donde Milei le entregó sables y despachos a generales y brigadieres.

Además, desde la Casa Rosada culpan a Villarruel de competir políticamente contra Milei, de resaltar las encuestas en donde ella aparece con mejor imagen que el propio Presidente y de tener una agenda propia, lejos de las actividades del jefe de Estado.

Cómo es el aumento del Senado

El aumento de 9 millones por mes es un monto bruto que solo tuvieron los senadores, luego de que ambas Cámaras aprobaran una suba del 6,5% en dos tramos, para julio y agosto. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desenganchó el incremento salarial de los trabajadores al de los diputados, por lo que no percibirán este cambio en su sueldo.

La resolución lleva la firma de las autoridades del Senado, María Laura Izzo, secretaria administrativa y Agustín Giustinian, secretario parlamentario; por Diputados, Laura Oriolo, secretaria administrativa, y Diego Molina Gómez, secretario general de Diputados. También parecen en el escrito los sectores sindicales: La Poderosa APL, Asociación del Personal Legislativo, ATE y Unión del Personal Civil de la Nación.