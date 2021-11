En la despedida del Tapón Barreiro, All Boys goleó a Belgrano 6-1. Santa Rosa venció y acaricia el campeonato.

En el Dr. Ramón Turnes, All Boys dejó sin chances a Belgrano al golearlo 6-1. Jerónimo Gutiérrez (45s PT, 42m PT y 4m ST), Javier Gatica (16m PT), Jeremías Lucero (18m ST) y Lucas Del Río (48m ST) sellaron la victoria del local, que sufrió la expulsión de Gutiérrez tras el 4-1 por hacerle gestos a la hinchada visitante. Gabriel Morales (3m ST) descontó para el Trico.

La jornada sirvió para la despedida del fútbol de Mauro Barreiro, titular y capitán y reemplazado por Jeremías Lucero tras el 2-0 que, por otro lado, llegó luego de una asistencia de su parte.

Atlético Santa Rosa le ganó a Deportivo Mac Allister y su coronación en el Clausura dependerá de un fallo del Tribunal de Disciplina. Por las dudas, dio la vuelta olímpica.

En su cancha, el Albo le ganó 3-2 a Mac Allister con goles de Elías Saavedra (22m PT y 30m ST -p) y Guillermo Loyola (39m PT) y le sacó 5 puntos de ventaja a sus escoltas a falta de una fecha.

¿Por qué no se coronó entonces? Porque está pendiente la resolución de Mac Allister 3 – All Boys 1, suspendido a los 38m ST luego de que el cuarto árbitro fuera agredido desde la tribuna local. La semana pasada, el TD pidió descargo al Depo, y en su próxima reunión dará a conocer el fallo. Si le da por ganado el partido a AB, entonces el Auriazul quedará a dos del Albo; si no, claro, los de Sayago/Collado festejarán, ahora sí, sin dudas.

Los goles de Mauricio Pardo (42m PT y 4m ST –de rebote de un penal que le había atajado Viceconte-) habían complicado la tarde para el dueño de casa, que terminó con 10 por la expulsión de Gastón Formiglia. El visitante, con 9, por las de Leo Morales y Federico Grasman.

En Doblas, Unión de Riglos soprendió a Independiente 3-2. Leandro Hidalgo (13m PT) y Julián Sosa (43m PT y 43m ST) anotaron los de la U. El Colo Gehl (22m PT y 16m ST) había empatado transitoriamente para los de Corcuera.

En el Miguel Eloy Baldovino, Deportivo Winifreda goleó 4-0 a Atlético Macachín. Gonzalo Fridirich (13m PT), Fernando Fridirich (17m PT), Enzo Furch (26m PT) y Dovico Rosa (40m PT) fueron los goleadores.

En Villa Alonso, finalmente, Penales y Guardia del Monte empataron 1-1, con goles de Bruno García para el Carcelero y Eduardo Gómez para el Cacique.

Las posiciones

Clausura: 1) Atlético Santa Rosa, 19 puntos; 2) All Boys (1), Belgrano, y Deportivo Winifreda, 14; 6) Penales, y Guardia del Monte, 11; 8) Independiente de Doblas, 8; 8) Unión de Riglos, 7; 9) Mac Allister (1), 6; 10) Macachín, 4. (1) Tienen su partido suspendido a los 38m ST.

La general (Apertura + Clausura): 1) All Boys, 36 puntos; 2) Belgrano, 30; 3) Independiente (D), 26; 4) Guardia del Monte, y Santa Rosa, 25; 6) Mac Allister, 24; 7) Winifreda, 23; 7) Atlético Macachín, 18; 9) Penales, 16; 10) Unión de Riglos, 11.

La próxima fecha (9ª): Belgrano – Santa Rosa; Guardia del Monte – All Boys; Unión de Riglos – Winifreda; Mac Allister – Independiente de Doblas; Macachín – Penales.

Fuente:auntoque.com