En el último suspiro, River le ganó a Atlético Tucumán y se arrima a la punta

Con gol de Salomón Rondón, el equipo de Demichelis ganó por 1 a 0 en el Monumental.

Festejo de Salomón Rondon, que selló el 1 a 0 para la victoria de River.Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

River le ganó 1 a 0 Atlético Tucumán como local, en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional y se arrima a la punta del certamen.

Salomón Rondón fue el autor del único gol del encuentro, a los 48 del complemento.

Con este resultado, River acumula 9 puntos y quedó a un punto de Independiente y Argentinos Jrs, lideres de la Zona A. Mientras que Atlético Tucumán quedó con 6 puntos.

En el primer tiempo, River comenzó mejor, dominando el juego y presionando en el área rival. A los 10 minutos, Miguel Borja remató al centro del arco, donde controló sin problemas Tomás Marchiori.

A los 34 minutos, Atlético Tucumán avisó mediante una pelota parada a Franco Armani y con remates lejanos, como la jugada de Maestro Puch que se fe cerca del palo derecho.

¡¡AGÓNICAMENTE SIGUE AGRANDANDOSE EL RÉCORD HISTÓRICO DEL CLUB!! El River de Demichelis lleva 18 partidos seguidos ganando en el Más Monumental… ¡Que locura! pic.twitter.com/PjpVJnVaxa

— SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2023

Antes del descanso, Paulo Díaz aprovechó un error defensivo en el fondo del Decano y definió como un delantero de área para poner el 1-0, pero, luego del chequeo con el VAR, Pablo Dóvalo anuló la acción por posición adelantada.

En el complemento, en un clima tenso por los hinchas disconformes por el juego del equipo, el conjunto de Martín Demichelis intentó llegar mediante jugadas colectivas. Una clara fue la de Borja, que le rompió el arco a Tomás Marchiori, pero en posición adelantada.

Luego, el recién ingresado Salomón Rondón sacó provecho de la pasividad de la defensa de Atlético Tucumán y definió solo entrando al área, aunque el arquero visitante estaba bien ubicado y pudo controlar.

El equipo tucumano avanzó con Mateo Coronel, quien se encargó de realizar una exquisita jugada que terminó con un derechazo a colocar que pegó en el palo.

Pero, sobre el final, Rondón rompió con el cero en la última jugada del partid: selló de cabeza el 1 a 0 en el Monumental. Es el sexto gol del venezolano en 25 partidos en el club.

Esta es la síntesis de River vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional 2023

Fecha 5 – Zona A

River (1) vs. Atlético Tucumán (0)

Estadio: Monumental

Árbitro: Pablo Dóvalo

River: Franco Armani; Santiago Simón, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Nacho Fernández, Manuel Lanzini; Esequiel Barco y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Nicolás Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Justo Giani e Ignacio Maestro Puch. DT: Favio Orsi y Gómez.

Gol en el segundo tiempo: 48m Salomón Rondón (R)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) M. Kranevitter por E. Perez (R), T.C. Ponce por J. Giani y R. Tesuri por G. Acosta (AT). 15m F. Colidio por M. Lanzini y S. Rondon por M. Borja (R), 23m A. Flores por H.D.La Fuente (AT), 26m M. Coronel por I.M. Puch (AT), 30m A. Palavecino por N.D.La Cruz (R), 33m P. Solari por I. Fernandez (R), 40m M. Gonzalez por R. Carrera (AT)

Escrito por Nadia Yucheris

NA