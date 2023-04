En el centenario de su fundación, Estudiantil se consagró por cuarta vez Campeón del Torneo Provincial

En el día de su centenario, Estudiantil de Castex derrotó en los penales a All Boys y consiguió su cuarto Provincial de Fútbol.

Fue 2-2 el resultado del vibrante encuentro disputado en el Dr. Ramón Turnes. Leonel Morales (26m PT) adelantó al Bohemio, pero Jerónimo Gutiérrez (34m PT) y Eric Rodas (24m ST) dieron vuelta la historia para el Auriazul hasta que Nicolás Ovando (47m ST) igualó por medio de un protestadísimo penal para los castenses.

Lo de protestadísimo tiene que ver con que el foul de Cardonatto fue leve –la mano en el hombro- pero lo suficientemente grave para el juez Martín Gubar, que estaba a centímetros y lo sancionó sin dudar.

En la definición por penales, para el campeón (4-3) anotaron Ovando, Leonel Morales, Brian Campo, y Gonzalo Arriola, mientras que Lautaro Guaraglia atajó el remate de Facundo Montero. Para All Boys lo hicieron Jerónimo Gutiérrez, Braian Alvarez y Gonzalo Turri, mientras que Osvaldo Yori atajó los de Javier de Olivera y Lucas Vassallo.

De esta manera, Estudiantil logró su cuarta corona en el Provincial de Fútbol e igualó la línea de Ferro de Pico como los más ganadores del certamen que reúne a los mejores de las ligas Pampeana y Cultural.

La campaña

Zona C: 3-1 a Belgrano (goles de Guido Vázquez, Nicolás Ovando y Alan Caser Chaves); 0-1 vs Deportivo Winifreda; 2-1 a Alvear (Gonzalo Arriola y Nicolás Nieres); 1-1 vs Alvear (Gonzalo Arriola); 3-0 a Deportivo Winifreda (Marcos Quiros, Brian Caser y Alejo Aman) y 1-1 vs Belgrano (Osvaldo Yori).

Cuartos de final: 2-1 (Esteban Camerlinckx y Gonzalo Arriola); y 4-0 (Brian Caser´-2-, Nicolás Ovando, Emiliano Díaz e/c) a UD Bernasconi.

Semifinales: 1-0 (Alan Caser) y 1-1 vs Racing de Castex (Brian Caser).

Final: 1-1 (Nicolás Ovando) y 2-2 vs All Boys (Leonel Morales y Nicolás Ovando).

Fuente:auntoque.com