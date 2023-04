En Chile, Alberto Fernández destacó el regreso de Argentina a la Unasur

El mandatario argentino se reunió con su par chileno, Gabriel Boric, y luego compartieron una declaración conjuntos desde el Palacio de la Moneda.

Durante el encuentro con su par de Chile, Gabriel Boric, el presidente Alberto Fernández destacó que Argentina ya «formalizó» su ingreso a la Unasur y celebró que también lo haga Brasil.

Durante la declaración conjunta en el Palacio de la Moneda, en Santiago, el mandatario argentino reseñó que le planteó a Boric la necesidad de «trabajar juntos» en el » Unasur, aunque aclaró que el organismo regional debe estar adaptado a «estos tiempos» y no ser el bloque «que conocimos».

Fernández aseguró que «está en nuestra esencia la unidad» y habló de la necesidad de «buscar el desarrollo conjunto».

«El abrazo de San Martin y de O’Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, son montañas que nos unen. No podemos pensar Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Saben todos ustedes que soy peronista. El general Perón ya había pensado en la integración latinoamericana a través de la unión ABC: Argentina, Brasil y Chile», manifestó.