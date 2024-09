Emotivo acto de bienvenida a profesionales que inicaron sus residencias médicas

Se realizó hoy el acto de bienvenida a los 18 profesionales de distintas especialidades que iniciaron sus residencias en el Hospital Molas-Favaloro. Se suman a los tres que ingresaron al Hospital Evita y los seis del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico. Para el sistema de salud público pampeano se trata de un significativo aporte para los equipos de trabajo.

El sistema de salud público pampeano vive con mucha satisfacción el ingreso de 27 jóvenes médicos a las residencias del equipo sanitario provincial. Tras la reciente toma de cargos por parte de tres profesionales en el Hospital Comunitario Evita y otros seis en el Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, de General Pico, en la mañana de hoy se les dio la bienvenida al Hospital Molas-Favaloro a 18 egresados de distintas carreras que culminarán su formación en ese nosocomio santarroseño.

En el conversatorio del Hospital de Complejidad Creciente «René Favaloro», y en el contexto de un ateneo institucional, se les brindó el recibimiento oficial a los profesionales que iniciaron su residencia el lunes pasado.

Este año comienzan por primera vez, en la Provincia y específicamente en la sede del Favaloro las residencias de Enfermería en la Atención del paciente crítico pediátrico y Enfermería en la Atención del paciente crítico en neonatología. También por primera vez, ingresa un profesional médico a las Residencias interdisciplinarias de Salud Mental (RISAM).

Fortalecimiento del recurso humano

El subsecretario de Salud del Gobierno de La Pampa, Gustavo Vera, destacó que «hoy marcamos un nuevo comienzo en este camino, en el cual logramos diversificar y ampliar las especialidades» y detalló que «actualmente contamos «con una amplia oferta para residencias en salud, que incluyen psicología, emergentología, clínica médica, salud mental, trabajo social, kinesiología, bioquímica y enfermería, entre otras”.

Haciendo hincapié en la inversión que realiza el Gobierno de La Pampa en el ámbito de la salud, indicó que «las residencias en salud en La Pampa iniciaron su recorrido en 1988, lo que demuestra el compromiso a largo plazo de nuestra Provincia con la educación y el desarrollo profesional».

El funcionario provincial, que resaltó su orgullo por formar parte de la tercera generación de residentes en La Pampa, señaló que «el gobernador Sergio Ziliotto apuesta a la salud y entiende que la inversión en la capacitación de nuevos especialistas es clave para fortalecer nuestra red provincial de salud, para continuar garantizando derechos a pampeanas y pampeanos».

Ingresos

Este año en el Hospital Molas-Favaloro ingresaron profesionales para las disciplinas y servicios que se detallan a continuación:

Emergentología (2)

Clínica Médica (1)

Tocoginecología (3)

Pediatría (1)

Neonatología (1)

Médico en Salud Mental (1)

Trabajo Social en Salud Mental y Comunitaria (2)

Psicología Clínica y Comunitaria (3)

Kinesiología General (2)

Enfermería en la Atención del paciente crítico pediátrico (1)

Enfermería en la Atención del paciente crítico neonatal (1)

Crecimiento integral

“La residencia, es una formación de posgrado en servicio, donde se enfatiza el desarrollo de competencias y habilidades con el fin de mejorar y fortalecer el sistema de salud para nuestra población. Se reafirma en esta elección la decisión de seguir estudiando y formándose. Desde el Gobierno provincial se impulsa estratégicamente el ingreso a las residencias en salud, a través de convenios firmados con distintas universidades, para la realización de las Prácticas Profesionalizantes para obtener el título de grado. También se brinda una capacitación continua, servicio, infraestructura, aparatología innovadora y capital humano formador de excelencia. Los profesionales que eligen hacer su residencia aquí cuentan con aulas virtuales de residencia, rotaciones dentro y fuera de la Provincia, alojamiento, comida y un acompañamiento humanizado. Todas las residencias cuentan con una beca provincial y un ingreso nacional para las financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación”, aseguró a la Agencia Provincial de Noticias la bioquímica Gabriela Eppler, jefa del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Capital Humano del Ministerio de Salud provincial.

La clave: el trabajo interdisciplinario

La licenciada en Trabajo Social Diana Alzogaray es una de las recién ingresadas a la residencia en Trabajo Social en Salud Mental y Comunitaria que vivió con enorme emoción la bienvenida oficial que recibió. “Soy de la localidad bonaerense de Pellegrini, y me recibí en la Universidad de La Plata, pero elegí venir a hacer la residencia en La Pampa porque me sedujo mucho la propuesta”, indicó la joven profesional.

“Estaba trabajando, pero cuando me enteré de esta posibilidad no dudé en presentarme, porque es una oportunidad para especializarme en un trabajo multidisciplinario. Nuestra tarea está relacionada con la atención, el acompañamiento y la gestión general del caso de un paciente, con una mirada global. Trabajamos articuladamente con otras áreas, como Educación y Justicia, por ejemplo”, señaló.

“Enamorada de La Pampa”

La doctora Emilia Bergés Schenck, oriunda de Pasteur, provincia de Buenos Aires, transmitió su felicidad por estar haciendo la residencia en el Hospital Favaloro. “Me recibí de médica en la UBA, pero no quería quedarme en Buenos Aires. Me enteré por colegas de esta posibilidad y me presenté para hacer la residencia en clínica médica en el Favaloro. Estoy enamorada de La Pampa y muy feliz por estar aquí completando mi formación”, indicó.

La joven profesional contó que su familia está viviendo con gran emoción este paso que dio en su carrera: “Mi mamá se lo cuenta a cada persona que ve. Están todos muy felices y en lo personal tengo la expectativa de seguir aprendiendo”, dijo Emilia, que también aportó un dato de color entre risas: “déjenme decir que la comida pampeana es riquísima, eso es un plus”.

Junto a ella se encontraba Román Righetti, que ingresó a hacer la residencia en kinesiología, tras completar sus estudios en Córdoba. Es oriundo de Santa Rosa y también expresó su felicidad por estar en el Favaloro “para continuar incorporando conocimientos y crecer profesionalmente”.

Los nervios del “debut”

Una de las más emocionadas en el acto de esta mañana era la enfermera Luz Hastert, que ingresó a la residencia en Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, tras superar el examen. “Los primeros días de trabajo se viven muy intensamente, con nervios, pero hay que destacar la calidad humana de mis compañeros, de los jefes, y de todo el personal del Hospital, que me han hecho sentir muy cómoda”, comentó la joven de 27 años, que vive con sus padres y sus dos hermanas en Santa Rosa.

“Cuando me comentaron que existía la posibilidad de hacer la residencia en esta especialidad me entusiasmé porque es mi vocación. Cuando estudié estas materias me enganché muchísimo y por eso elegí seguir mi formación en cuidados críticos neonatales”, concluyó Luz.