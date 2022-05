Emotiva despedida de Marco Ruben de Rosario Central

El máximo goleador de la historia de Rosario Central dejó el fútbol marcando el tercero del «canalla» ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central venció esta noche por 3-1 a Estudiantes de La Plata, en un Gigante de Arroyito colmado para despedir a su máximo goleador, Marco Ruben, por la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles «canallas» fueron convertidos por Luciano Ferreyra y Alejo Véliz, en el primer tiempo, y por el propio Marco Ruben, en el complemento. Gonzalo Piñeiro descontó en el final para el «Pincha», que ya había ganado la zona de antemano.

Marco Ruben se despidió volando por el aire tirado por sus compañeros, rodeado después por sus familiares y amigos y con un gran cuadro con su camiseta, que mostró a los hinchas mientras saludó a las cuatro tribunas dobles del Gigante de Arroyito.

Síntesis de Rosario Central 3-1 Estudiantes de La Plata

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Alejo Véliz y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.

Estudiantes (La Plata): Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Santiago Flores, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Hernán Toledo, Bautista Kociubinski, Nelson Deossa y Carlo Lattanzio; Franco Zapiola y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 12′ Ferreyra (C) y 29′ Véliz (C).

Goles en el segundo tiempo: 7′ Ruben (C) y 30′ Piñeiro (E).

Cambios: en el segundo tiempo, en el inicio Nicolás Palavecino por Flores (E) y Aarón Spetale por Deossa (E); 12′ Gonzalo Piñeiro por Zapiola (E); 19′ Brian Orozco por Marinelli (E); 25′ Lucas Gamba por Ferreyra (C) y Gino Infantino por Véliz (C); 41′ Mateo Tanlongo por Montoya (C).

Amonestados: Deossa, Lattanzio y Irozco (E) y Yacob, Benítez y Ruben (C).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Gigante de Arroyito.