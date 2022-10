Néstor Ortigoza, con cantito incluido, se despidió de la gente de San Lorenzo: «Estoy pasando el momento más feliz de mi vida, porque ustedes están aplaudiendo mi trayectoria. Hoy me llevo el cariño de ustedes y eso no me lo voy a olvidar en la vida.» #LPFxTNTSports https://t.co/XV3UeFURnv