Emmanuel Álvarez Agis aseguró que la deuda en pesos no representa ningún problema para la Argentina

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía y director de la consultora PXQ, sostuvo que “la deuda en pesos no tiene ningún problema técnico y es absolutamente pagable”, en una entrevista concedida a Radio con Vos.

Álvarez Agis se sumó a los cuestionamientos a la oposición por sus críticas al Gobierno respecto de la política económica y el manejo de la deuda pública. “Lo que está buscando Cambiemos es que el Gobierno tenga una crisis financiera donde la deuda se haga pomada. Si sucede eso, el dólar se va al demonio y Cambiemos obtendría un beneficio no solo electoral sino económico y político”, manifestó.

Además, el economista habló de la “gravedad” y la “irresponsabilidad” del comunicado de la principal fuerza de la oposición y comentó que el hecho de que JxC se refiera a la deuda es un “chiste de mal gusto”.

«El FMI dice que la deuda en pesos es sostenible. Es mentira que la gente no le presta al gobierno, no le quieren prestar a Cambiemos”, opinó Álvarez Agis, y agregó que “quieren que el ajuste se lo haga el mercado al Gobierno. No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones”.

Además, dijo que Hernán Lacunza y Guido Sandleris lo llamaron durante sus gestiones para pedirle “por favor” que le pusiera un techo al dólar en medio de la corrida que se desató luego de las PASO de 2019.

Sobre ese supuesto pedido, Álvarez Agis aseguró que, a pedido de Alberto Fernández, coordinó con Lacunza y Sandleris “que se comportaron con una responsabilidad absoluta y contribuyeron a que esa situación se estabilizara”. A su vez, dijo que Máximo Kirchner era de la idea de que “no había que coordinar con Cambiemos, que el que gobernaba era Macri y que él tenía que asumir el costo político”.

Asimismo, hizo un guiño a la gestión de Alberto Fernández, ya que aseguró que “teniendo la opción de apretar el botón y que vuele todo por el aire o ponerle un techo al dólar, le puso un techo al dólar”, comentó.

Álvarez Agis se sumó a uno de los cuestionamientos que expresó ayer Gabriel Rubinstein, el segundo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. A través de Twitter, el funcionario publicó un comunicado detallando los números de la deuda y defendiendo su perfil en pesos, en contraposición con la deuda que se emitía “mayoritariamente en dólares en la época del macrismo, y que ellos mismos tuvieron que reperfilar perjudicando al ahorrista argentino».