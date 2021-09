Elton John grabó un disco durante la pandemia junto a importantes figuras como Dua Lipa, Miley Cyrus, Stevie Wonder y Nicki Minaj

El músico anunció que el material saldrá el próximo mes.

El álbum saldrá el mes que viene.

Elton John aprovechó los días de encierro por el coronavirus para componer nuevas canciones junto a importantes figuras de distintos géneros que incluyen a Dua Lipa, Nicki Minaj, Young Thug, Miley Cyrus, Lil Nas X, Stevie Nicks y Stevie Wonder.

“The Lockdown Sessions’’ (”Las sesiones del encierro”) es una colección de 16 canciones que saldrá el 22 de octubre. El proyecto fue impulsado por la cancelación de la gira del músico británico “Farewell Yellow Brick Road’’ debido a la pandemia y por su programa de entrevistas de Apple Music “Rocket Hour’’, en el que conoció a muchos de los artistas con los que trabajaría.

Las pistas se grabaron remotamente en algunos casos, y otros juntos bajo medidas de precaución. John dijo que el proyecto lo empujó a un terreno musical ajeno al suyo, sumergiéndose en el hip hop, la música country y el dance electrónico, a veces en una misma canción.

“Me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en trabajar así’’, dijo en un comunicado en Instagram al anunciar su salida. “Al comienzo de mi carrera, a finales de los ‘60, trabajé como músico de sesión. Trabajar con diferentes artistas durante el encierro me recordó eso. Había cerrado el círculo: volvía a ser músico de sesión. Y aun así fue una maravilla’’.

Y agregó: “Lo último que esperaba en todo este tiempo era hacer un álbum. Pero, a medida que avanzaba la pandemia, siguieron apareciendo proyectos únicos y terminé con una selección de cosas realmente interesantes y diversas, completamente diferentes a cualquier cosa por la que soy conocido y que me sacaron de mi zona de confort, en un territorio completamente nuevo.

Elton John se despedirá de los escenarios en Europa y los Estados Unidos en 2022. El cantante, de 74 años, empezó su gira de despedida en 2018, con más de 300 fechas en tres años por todo el mundo, pero todo cambió con la aparición del COVID-19. La gira empezará en mayo de 2022 en Fráncfort, Alemania, y terminará seis meses después en Los Ángeles. Antes pasará por ciudades como Milán, París y Liverpool.

Elton John y su amistad con Dua Lipa

La canción que abre el disco, “Cold Heart (PNAU Remix)’’ con Dua Lipa, se conoció a principios de mes. La idea nació después de la participación de ambos artistas vía Instagram, donde compartieron sus experiencias en el famoso club neoyorkino Studio 54, antes de que la cantante protagonizase el pasado noviembre su concierto especial “Studio 2054”, con el que donde presentó su último trabajo Club Future Nostalgia. El músico también participó como invitado.

Dua le respondió con su actuación en los Premios de la Academia del artista británico – que se realizó en la misma fecha que los Oscar- que buscó juntar fondos para la lucha contra el sida. En el evento se recaudó 3 millones de dólares.

“Cold Heart” tiene un beat moderno, bailable, que está basado en cuatro clásicos de Elton hábilmente mezclados por la banda australiana de electrónica PNAU. “Kiss The Bride” (del álbum “Too Low For Zero”), “Rocketman” (“Honky Chateau”), “Where’s the Shoorah?” (“Blue Moves”) y “Sacrifice’ (”Healing Hands”) se unen en plena armonía. PNAU y el músico ya colaboraron en el disco Good Morning to the Night (2012) que llegó al primer lugar de las listas en el Reino Unido.

En un comunicado, el compositor reconoció que “los últimos 18 meses fueron duros”, pero celebró que al no estar de gira pudo dedicar más tiempo y volver a sus raíces como músico de estudio y colaborar “con maravillosos artistas”.

“Tener tiempo para compartir con Dua, aunque fuese a distancia, fue increíble. Me transmitió mucha energía. Es una maravillosa persona y una artista absolutamente llena de ideas y creatividad. La energía que aporta a ‘Cold Heart’ me deja sin palabras”, agregó Elton John.

Por su parte, la artista destacó: “fue un honor colaborar con él. Es muy especial, con algunos de mis clásicos preferidos combinados. Me encanta ser parte de esta experiencia creativa tan placentera. No veo el momento de que pueda escucharse en todas partes este verano”.

Según la discográfica, el video de la canción , creado por el director y animador Raman Djafari, es una versión animada de ellos en un mundo eufórico y dinámico, antes de que se separen las órbitas de sus planetas. “Un bonito paralelismo nostálgico de lo que pasó en este año y medio de confinamiento que alcanza un jocoso y enternecedor clímax con la reunión de sus protagonistas”, describió el comunicado.