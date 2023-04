Elon Musk cambió un cartel de Twitter para hacerse el chistoso: “Problema resuelto”

El dueño de la red social hizo cambios para que se vean esas palabras en entornos oficiales. ¿Cuál es el verdadero plan del magnate para plataforma de microblogging?

Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares para ser el amo y señor de Twitter, su nuevo “chiche”.

Elon Musk lo hizo nuevamente. Con su habitual extravagancia, el empresario de 51 años se comportó como un nene travieso al cambiar plataformas oficiales en Twitter para hacer chistes con “tetas” y “bolas peludas”. La nueva broma del magnate ocurrió a pocos días de otro extraño cambio en la red social, que durante algunas horas tuvo como logo a un perrito en lugar del histórico pájaro azul.

“Titter” y “Harry Bolz”: Elon Musk es un nene travieso al frente de Twitter

Mientras algunas de las compañías de Musk encaran proyectos magnánimos, incluyendo los avances de SpaceX para el lanzamiento de Starship; las actividades en Twitter parecen encaminarse al precipicio. El patrón de la red social la ha descripto como un “avión con los motores en llamas que cae al vacío”, y algunas de sus decisiones no ayudan a que la nave se estabilice.

Las nuevas travesuras del “niño” Musk han sido las siguientes:

El cartel en las oficinas centrales de Twitter en San Francisco, Estados Unidos, apareció con la letra w tachada; de ese modo, se lee “titter”, que se traduce como “risita nerviosa”. Sin embargo, al parecer Musk quiso hacer un chiste refiriendo a la palabra “tetas”.

El letreto de Twitter en las oficinas de San Francisco, con la «w» pintada de blanco.

Hay que decir que no fue un acto de vandalismo. Dijo Musk en un tuit: “El propietario de la sede de San Francisco dice que estamos legalmente obligados a que el letrero diga ‘Twitter’ y no podemos eliminar la ‘w’. Entonces la pintamos del color del fondo. Problema resuelto”.

En paralelo, el multimillonario cambió su nombre en Twitter por Harry Bolz, un juego de palabras que remite a “hairy balls”, “bolas peludas” en español.

No es la primera vez que Musk se ríe (¿solito?) con estos enredos con palabras. En 2021, dijo que tenía en mente fundar una universidad llamada Texas Institute of Technology and Science. Eso podría resultar interesante, aunque también era un intento de broma ya que el acrónimo de esa institución sería TITS. Una vez más, “tetas”.

Musk había cambiado el logo de Twitter por la imagen del perro de Dogecoin

Tal como contamos hace algunas jornadas, el dueño de Twitter ordenó recientemente un cambio que también sorprendió a los tuiteros. El clásico logo de la red social, el pájaro azul, fue reemplazado por la imagen de un perro de gesto simpático.

La movida no fue del todo inocente: aquel animal es el emblema de la criptomoneda Dogecoin, cuya cotización escaló luego de que apareció como logo en Twitter. Consultado al respecto, Musk dijo que simplemente cumplió con un desafío que un forero le había hecho el año pasado, pidiéndole que cambie el pajarito por el perro.

Musk en Twitter: no todas sus decisiones son bromistas

El liderazgo del empresario al frente de la red social no se circunscribe a sus chistes infantiles. Luego de confirmar la compra de la firma por 44.000 millones de dólares, Musk confirmó cambios carentes de toda gracia, como el despido del 80% del personal y modificaciones en la plataforma que privilegian a los usuarios que pagan una suscripción en desmedro de los tuiteros que usan la versión gratuita de la aplicación.