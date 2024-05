Elon Musk asegura que es extraterrestre: “Nadie me cree”

El dueño de Tesla y SpaceX bromeó con esa posibilidad en un evento de empresas emergentes celebrado en París.

En los papeles, Musk nació en Sudáfrica y tiene ciudadanía en Estados Unidos y Canadá.

Elon Musk no es uno de esos empresarios caracterizados por las declaraciones diplomáticas y el gesto siempre adusto. El dueño de Tesla, SpaceX y la red social X no esconde sus excentricidades. Los ejemplos abundan: desde el desafío público para pelear en una jaula con el CEO de Meta, pasando por la fabricación de un lanzallamas, hasta el uso de perfiles en Twitter en los que se hizo pasar por un nene. Ahora, en una reunión con empresarios, el magnate nacido en Sudáfrica dijo que es un extraterrestre. “Nadie me cree”, bromeó.

“Soy un extraterrestre, pero nadie me cree”, dijo Elon Musk

La broma del multimillonario fue realizada en el marco de VivaTech París, un encuentro en la capital francesa que reúne a empresas tecnológicas emergentes. “Algunas personas creen que usted es un extraterrestre”, comentó un presentador del evento. Musk no reculó. “Sigo diciéndole a la gente que lo soy”, respondió en una comunicación por videollamada.

La biografía oficial indica que el magnate nació hace 52 años en este planeta, más precisamente en Sudáfrica. Actualmente, reside en Estados Unidos: tiene la ciudadanía de ese país y también la canadiense, señala The Sun.

Si bien no podemos afirmar que Musk sea un alienígena, sí es conocido su interés por el espacio y los mundos extraterrestres. Tal como señalamos, una de sus empresas es SpaceX, un peso fuerte en el ámbito aeroespacial. Esta firma tiene contratos con diversas compañías privadas que realizan vuelos espaciales y también con la NASA, la agencia gubernamental estadounidense. Las ambiciones de ese grupo son grandes: Musk ha dicho en más de una oportunidad que prevé organizar viajes con destino a Marte.

Consultado acerca de si cree que existen seres alienígenas, comentó que es probable, aunque no considera que hayan visitado la Tierra alguna vez. Además, mencionó que sus miles de satélites —que envió a la órbita terrestre baja con su proyecto Starlink— jamás se han topado con una nave extraterrestre.

Musk dijo que la inteligencia artificial es un problema más inmediato que los extraterrestres

“Probablemente, ninguno de nosotros tendrá trabajo”, opinó el empresario al señalar que en este momento la inteligencia artificial es una problemática más acuciante que la probabilidad de vida extraterrestre. Según recoge la fuente mencionada, dijo al respecto que en el futuro el trabajo será opcional y que el empleo podría convertirse en un pasatiempo, ya que la IA y los robots proporcionarán todos los bienes y servicios necesarios para la humanidad.

Sin embargo, Musk enfatizó que será imperiosa la capacitación cuidadosa para que los robots prioricen la honestidad. “Es muy importante que la IA esté entrenada para ser veraz”, dijo el hombre que, entre otras iniciativas, lidera dos proyectos abocados a ese sector. Por un lado, Neuralink, una empresa que trabaja en neurociencia y que ya ha implantado un chip cerebral en un paciente humano. Por el otro, xAI, una firma especializada en inteligencia artificial que esta misma semana recibió el empuje de una financiación de 6.000 millones de dólares.

Además, a través de su automotriz Tesla, Musk desarrolla un robot con aspecto humanoide y capacidad”s de IA.