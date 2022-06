Ella le dijo que lo dejaba, fue a retirar sus cosas y él intentó matarla a puñaladas

«Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie», le dijo el detenido antes de apuñalar por la espalda a la mujer de 31 años.

Una mujer de 31 años fue apuñalada por la espalda por su ex pareja cuando le comunicó que la relación estaba terminada y fue a retirar sus pertenencias a una vivienda de la localidad bonaerense de San Fernando. Tras el intento de femicidio, el imputado quiso quitarse la vida clavándose varias veces un cuchillo en el pecho.

El caso trascendió hoy pero ocurrió el domingo pasado en una casa de la calle Entre Ríos al 1400, esquina Chacabuco, de San Fernando.

Uno de los investigadores reveló que, en el instante previo a empezar a apuñalar a su víctima, el ahora detenido la abrazó y le dijo: «Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie».

La víctima, identificada como Gabriela Núñez de 31 años, hace unos meses se había separado de su marido, con quien tiene hijos, y había empezado una relación amorosa con el imputado, llamado Luis Alberto Gómez, de 37 años.

Sin embargo, en el último tiempo había advertido algunas situaciones violentas que le hicieron tomar la decisión de romper el vínculo con Gómez y comunicarle que lo dejaba para volver a su casa en Lomas de Zamora, con su marido y sus hijos.

«Ella pudo contar que había sido víctima de violencia por parte de Gómez y que producto de esa situación en alguna oportunidad se fue a atender en el hospital, aunque aclaró que no se animó a hacer la denuncia penal», dijo a Télam una fuente judicial.

Siempre según las fuentes, alrededor de las 14.30 del domingo último, la víctima fue a la casa de Gómez con el único objetivo de retirar sus pertenencias y allí él intentó convencerla de que retomaran el vínculo, pero la mujer lo rechazó y comenzó una discusión.

La víctima relató que en un momento, Gómez fue a la cocina y regresó con un objeto en la mano que ella en principio no pudo ver de qué se trataba y que en ese instante la abrazó, le dijo la frase de que si no era con él, no iba a estar con nadie, y comenzó a apuñalarla por la espalda.

Herida y ensangrentada, Núñez logró escapar de la vivienda y salió a la calle a pedir auxilio a los vecinos, que de inmediato se acercaron.

Cuando vieron que el agresor se quería escapar en bicicleta, lo interceptaron, lo retuvieron y a golpes lo volvieron a introducir en la vivienda a la espera de la llegada de la policía.

Al lugar llegó personal policial, momento en el que un vecino trasladó en su vehículo particular a la víctima herida al hospital Petrona V. Cordero de San Fernando, indicaron las fuentes.

Los policías ingresaron a la vivienda y cuando llegaron a un dormitorio encontraron a Gómez ensangrentado, tendido en una cama y con un cuchillo a su lado.

Mientras una mujer policía regresó al móvil para pedir apoyo y una ambulancia, el imputado volvió a tomar el cuchillo y frente al otro policía se pegó varias puñaladas en el pecho, cerca del corazón.

Al lugar llegó personal de Protección Ciudadana y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de San Fernando, que trasladó al imputado al mismo hospital de San Fernando donde había ido la víctima.

Ambos pacientes fueron sometidos a distintas intervenciones quirúrgicas y continuaban hoy internados en el mismo centro de salud, aunque en sectores separados y en situaciones distintas.

La víctima ingresó con una serie de heridas de arma blanca en la región del omóplato izquierdo, aunque en todo momento estuvo consciente y está fuera de peligro a la espera de que pronto le den el alta.

En cambio, el acusado también permanecía hoy internado, aunque en grave estado en terapia intensiva y con custodia, ya que se encuentra en calidad de detenido.

El caso es investigado por la fiscal Karina Bianchi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de San Fernando.

Voceros judiciales indicaron que la fiscal aguardaba la recuperación y el alta de la víctima para poder tomarle una declaración testimonial más amplia, y además una evolución favorable del imputado que le permita indagarlo en los próximos días.

En caso de que se recupere, la fiscal imputará a Gómez por el delito de «tentativa de femicidio», que tiene una pena de 10 a 15 años de prisión.

Además, en el interior de la vivienda los efectivos hallaron un cigarrillo de marihuana que estaba siendo armado, dos frascos con cogollos, dos plantas y una balanza de precisión, por lo que también tomó intervención la UFI especializada en Drogas.