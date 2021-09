Eliminatorias de África: Guinea-Marruecos, suspendido por un Golpe de Estado

El partido debía disputarse hoy en la ciudad de Conakri, pero fue cancelado debido a «la actual situación política y de seguridad» tras la detención del presidente del país africano por militares.

Foto: Getty Images

El partido entre Brasil y la Selección Argentina en San Pablo no fue el único con problemas en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Es que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA decidieron posponer el cruce entre Guinea y Marruecos, previsto para hoy en Conakri, debido a «la actual situación política y de seguridad» tras la detención del presidente del país africano por militares.

«Para garantizar la seguridad de todos los jugadores y proteger a todos los oficiales de partido, la FIFA y la CAF han decidido posponer. La actual situación política y de seguridad en Guinea es bastante volátil y está siendo supervisada de cerca«, reza el breve comunicado de la CAF, con sede en El Cairo, sin especificar cuándo se disputará el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo I.

El comunicado ha sido publicado después de que el presidente de Guinea-Conakri, Alpha Condé, fuera detenido este domingo por militares del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, según el comandante de ese cuerpo de élite, coronel Mamady Doumbouya.

En un aparente golpe de Estado, el coronel anunció también, en un vídeo difundido en redes sociales del que se hacen eco los medios locales, que los militares acordaron «disolver la Constitución en vigor» y el Gobierno.

Los jugadores de Marruecos tuvieron que ser evacuados

Los integrantes del plantel marroquí se embarcaron en un vuelo de regreso a su país, tras permanecer varias horas encerrados «en un hotel lejos del centro de los enfrentamientos», había informado más temprano Mohamed Makrouf, dirigente de la Federación de Fútbol de Marruecos, según la agencia ANSA.

«Estamos en el hotel, escuchamos disparos cerca durante toda la jornada; esperamos el permiso para ir al aeropuerto, por ahora estamos encerrados aquí pese a que nos espera un avión«, declaró a su vez el director técnico de Marruecos, el bosnio Vahid Halilhodzic, al diario francés L’Equipe.

«No sabemos realmente qué está pasando afuera del hotel; el palacio presidencial no está muy lejos de donde estamos nosotros, vi soldados corriendo por las calles, pero no sabemos bien qué pasa, los futbolistas no están seguros, la inquietud es tangible«, agregó el entrenador.

Fuente:TyCsports.com