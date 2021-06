Eliminatorias: Colombia, próximo rival de Argentina, goleó a Perú de visitante

El seleccionado Cafetero, que tuvo el debut del DT Reinaldo Rueda, se impuso ante su par peruano, dirigido por el entrenador argentino Ricardo Gareca, por 3 a 0, en la continuidad de la 7ma. fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Colombia alcanzó el cuarto escalón en las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas junto a Paraguay y Uruguay, aunque con peor diferencia de gol que ambos.Mientras que Perú sigue sin ganar al cabo de cinco jornadas y está último con apenas un punto.

Los peruanos tuvieron cinco minutos fatales que decidieron su suerte en el partido, los últimos del primer tiempo, cuando a los 40 los colombianos se pusieron en ventaja por intermedio del zaguero central Yerry Mina y a los 45 recibió la tarjeta roja el experimentado lateral izquierdo Miguel Trauco.

Así salieron a afrontar los de Gareca el segundo período, porque en otra ráfaga de siete minutos Colombia liquidó el partido con goles de Mateus Uribe y Luis Díaz, a los 3 y 10, respectivamente.

De allí en adelante los conducidos por Reinaldo Rueda, que en este cotejo retornó al seleccionado colombiano desde el de Chile, bajaron un poco la intensidad, aunque siempre atentos a la posibilidad de aumentar porque su diferencia de gol es adversa tras un mal comienzo de eliminatorias, mientras que los peruanos siguieron navegando entre la incertidumbre y la inconsistencia.

Ni siquiera cuando Colombia también se quedó con 10 jugadores por una imprudencia de Daniel Muñoz, que ingresó antes del cuarto de hora y recibió la tarjeta roja un minuto después de ingresar, los locales pudieron siquiera emparejar el desarrollo de las acciones.

Por eso lo más atractivo para el final del encuentro lo deparó para los argentinos la inclusión en Colombia del riverplatense Rafael Santos Borré, aunque su acceso se produjo cuando la historia estaba largamente resuelta, sobre los 25 minutos del complemento.

Colombia recibirá a los dirigidos por Lionel Scaloni el próximo martes a las 20 (hora argentina), en Barranquilla, con la presencia anunciada de 10.000 espectadores, por la octava fecha de estas Eliminatorias Sudamericanas.

– Síntesis –

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram y Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Luis Advíncula y Christian Cueva; André Carrillo y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina; John Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez y William Tesillo; Juan Guillermo Cuadrado, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe y Luis Díaz; Luis Muriel y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Gol en el primer tiempo: 40m. Mina (C).

Goles en el segundo tiempo: 3m. Uribe (C) y 10m. Díaz (C).

Cambios en el segundo tiempo: 2m. Marcos López por Corzo (P), 8m. Pedro Aquino por Cueva (P); 10m. Daniel Muñoz por Medina (C) y Yairo Moreno por Diaz (C); 19m. Raúl Ruidíaz por Carrillo (P) y Gianluca Lapadula por Yotún (P); 25m. Rafael Santos Borré por. Muriel (C), Miguel Borja por Zapata (C) y Wilmar Barrios por Uribe (C).

Amonestados: Corzo, Guerrero y Lapadula (P). Medina, Ospina y Cuellar (C).

Incidencias: 45m. del primer tiempo expulsado Trauco (P) y 13m. del segundo Muñóz (C).

Cancha: Estadio Nacional de Lima (Perú).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).