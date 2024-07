Elecciones en Venezuela: líderes del mundo no reconocen la victoria de Nicolás Maduro

Desde Javier Milei hasta Gabriel Boric, varios presidentes de distintas regiones expresaron su preocupación por la situación venezolana.

Mandatarios y cancilleres de la región cuestionaron la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela, luego de que la oposición, encabezada por Corina Machado y representada en la boleta por Edmundo González Urrutia, denunciara fraude.

El presidente argentino Javier Milei fue uno de los primeros en oponerse al resultado. Dijo que Maduro era un «dictador» y aseguró que «los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición». «El mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte», escribió en la red social X.

Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric afirmó que los resultados que publicaron «son difíciles de creer». «Exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados», dijo, y agregó: «Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable».

En tanto, su par uruguayo Luis Lacalle Pou también manifestó su preocupación: «El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él».

El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, repudió «categóricamente la proclamación» de Maduro y la calificó como «fraudulenta», mientras que Bernardo Arévalo, de Guatemala, haber recibido «con muchas dudas los resultados».

Además, los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay elevaron un comunicado conjunto en el que pidieron que se «respetará a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas».

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió un «conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente» para «despejar cualquier duda sobre los resultados», mientras que el peruano, Javier González-Olaechea, anunció que llamará a consulta al embajador de Perú en Venezuela «ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas».

Además, el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, pidió este lunes a Venezuela que garantice una «total transparencia» en el cómputo de votos, la «publicación de las actas mesa por mesa» y que «se mantengan la calma y el civismo», a la vez que el canciller italiano, Antonio Tajani, exigió que los «resultados puedan ser verificados».

En la misma línea, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su «seria preocupación» de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo, y pidió un recuento «justo y transparente» de los votos.

¿Quiénes reconocieron la victoria de Maduro?

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, esposa del expresidente Manuel Zelaya, reconoció la victoria de Maduro.

«Nuestra especial felicitación y saludo Democrático, Socialista y Revolucionario al Presidente @NicolasMaduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga», escribió en la red X.

En tanto, el presidente boliviano Luis Arce, perteneciente al MAS celebró la victoria de Maduro.

«Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente @NicolasMaduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez», publicó.

En igual sentido, Evo Morales felicitó al nuevo presidente de Venezuela: «Vencieron contra todas las adversidades externas, pero con el apoyo del pueblo venezolano que es lo verdaderamente importante. Esta es un triunfo de la paz, de la Revolución Bolivariana y de la Patria Grande», posteó.