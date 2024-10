Elecciones en el Partido Justicialista: el contacto entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

El próximo sábado vence el plazo para la presentación de listas y se mueven las cartas para evitar la interna, de cara al 17 de noviembre.

Se agota el plazo para evitar la interna en el Partido Justicialista (PJ), Ricardo Quintela y Cristina Kirchner intentarán acercar posiciones de cara al a las elecciones del 17 de noviembre, en medio del silencio de los gobernadores peronistas.

El gobernador de La Rioja ya se inscribió, bajo la lista «Federalismo y Justicia», como candidato para conducir el PJ nacional, en medio de la acefalía partidaria tras la renuncia indeclinable de Alberto Fernández y sigue sumando apoyo del peronismo no kirchnerista.

Cuando todo indicaba que el partido se encaminaba hacia una elección «tranquila», vino el tuit de la expresidenta y el «operativo clamor» realizado por La Cámpora, en medio de la tensión sin sentido entre Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, que teniendo banca propia, pero sin ir contra Cristina Kirchner, sigue en silencio.

A todo esto se le suma el desbande de algunos gobernadores, como son: Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, que votan junto al oficialismo sin ponerse colorados.

Más allá de esta situación, Ricardo Quintela siempre estuvo cerca de Cristina Kirchner, además, comparten una oposición férrea contra el gobierno de Javier Milei y por eso existe un pacto de no agresión. La intención de ambos es evitar una interna en el peronismo, por lo que mañana mantendrían una charla, según pudo averiguar el periodista de Ámbito Ezequiel Rudman.

De hecho, según contó el propio mandatario provincial, el viernes por la noche, Cristina Kirchner intentó comunicarse con él a través de su secretario, por lo que afirmó que él la iba a llamar el lunes para intentar «explorar una lista de unidad».

De acuerdo al «poroteo», Cristina sumó el apoyo de los PJ de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, CABA, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco Catamarca, San Juan y Corrientes; y Quintela tiene el aval de los peronismos de La Rioja, Salta, San Luis y Misiones, entre otros.

Elecciones en el Partido Justicialista: idas y vueltas, y críticas

Tras el «operativo clamor» lanzado por dirigentes kirchneristas para que la expresidenta lidere el PJ, Cristina Kirchner publicó una extensa carta, titulada «Enderezar y ordenar», donde hizo un repaso por la historia reciente en el país, concluyendo con un análisis sobre la actualidad y el futuro del justicialismo.

«Así las cosas, hoy el peronismo sólo gobierna 5 de las 23 provincias argentinas y perdió la mayoría en la Cámara de Senadores; siendo esta una situación de pérdida de representación institucional inédita en el período democrático», señaló.

Y agregó: «Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes».

En este contexto, Ricardo Quintela reveló que se enteró de la postulación a través de un tuit del senador Eduardo «Wado» de Pedro, y expresó: «Tiene una magnitud que excede al PJ. No creo que ella deba rebajarse a conducir el partido, cuando conduce un espacio mayor».

«Pensé que iba a convocar a los gobernadores, intendentes, legisladores, y gente de la CGT, para que pudiéramos sentarnos en una suerte de plenario, para explicar, no sucedió. Yo la respeto muchísimo, la aprecio, tuvo una brillante historia argentina», sentenció acerca de las formas en las que se postuló la exmandataria.

Por último, el gobernador y candidato para conducir al PJ subrayó: «No tenía previsto (su postulación), de saberlo, me ponía a las órdenes de ella. No busco el apoyo de los gobernadores sino de las bases. No los quiero comprometer, ningún gobernador se ha expresado. Hay que dejar que sea así. Son todos compañeros y amigos».