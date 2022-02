El último mensaje de Gustavo Martínez antes de morir

La ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos había dado algunas alertas sobre su estado emocional.

Con el paso de las horas se van a conociendo más detalles sobre cómo fueron los últimos días de Gustavo Martínez, la ex pareja de Ricardo Fort que el miércoles a la madrugada falleció luego de caer de su departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

“La última vez que hablé con Gustavo Martínez siento que me advirtió esto que finalmente sucedió, siento que me envío una señal. En ese mensaje Gustavo me escribió lo siguiente: ‘Estoy mal, yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos’», comentó Juan Etchegoyen, quien le hizo la última entrevista al entrenador físico en 2021.

El periodista comentó que Martínez estaba «afectado por su profunda crisis económica y después nos podemos preguntar cómo una persona que está criando a dos hijos de una figura emblemática y millonaria de la Argentina esté pasando por esa situación”, agregó.

“Él era autónomo y quería trabajar, y no se permitía ser un mantenido por la fortuna de su ex pareja. Este es el mensaje que me envío antes de su muerte como diciendo ‘cuando ellos cumplan 18 años, si ellos quieren puedo quedarme en la calle’, eso interpreto yo”, dijo al respecto.

En este sentido, la jefa de prensa de la familia Fort comentó que el tutor legal de Marta y Felipe estaba sufriendo una enfermedad degenerativa y que estaba contenido tanto emocional como económicamente, pero aún así el «pedía trabajo» algo que no estaba en condiciones de afrontar por su salud.